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Вболівальник на автомобілі виїхав на футбольне поле та намагався збити суддю та гравців: відео

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Фанат намагається переїхати арбітра матчу / Кадр з відео

Матч однієї з ліг ПАР довелося терміново перервати. Причиною став навіжений вболівальник. який виїхав на поле на автомобілі та намагався збити арбітра зустрічі.

Це був матч третьої ліги ПАР між командами "Лука" – "Полокване". Спочатку господарі забили гол, але після цього "Полокване" забили двічі та вийшли вперед. Фанатам "Луки" здалося, що другий гол був забитий не по правилах. Та традиційними вигуками з трибун не обійшлося.

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Один з вболівальників команди сів у свій автомобіль BMW X5 та виїхав на поле. Він направився в гущу гравців, намагаючись збити арбітра зустрічі. Коли ж це не вдалося, він вирішив наїхати на футболістів команди-суперника.

Гру одразу ж зупинили. Згодом її намагалися продовжити декілька разів, але передумали це робити після погроз водія. 

Варто відзначити, що гру вирішили перенести.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: ПАР Новини Спорту Спорт Футбол
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