Вболівальник розцілував ноги Джаки під час матчу на честь 20-річчя "незалежності" Косово

Футболісти Мілот Рашица та Граніт Джака організували товариський матч, який був приурочений до 20-річчя "незалежності" Косово. Під час поєдинку невідомий вболівальник вибіг на футбольне поле й поцілував бутси Граніта.

Матч між командами Джаки та Рашици відбувся у понеділок, 17-го червня, повідомляє The Sun.

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Фанат вибіг на поле на 67-й хвилині зустрічі й впав у ноги Граніту Джаки та почав цілувати його бутси. Стюарти швидко вивели вболівальника за межі футбольного поля.

Граніт Джака, який на клубному рівні грає за "Арсенал", на міжнародному рівні виступає за збірну Швейцарії, на території якої він народився. Але батьки гравця є косовськими албанцями. Сам Джака неодноразово заявляв про свою любов до Косова.

Свій гол у ворота збірної Сербії на ЧС-2018 він відсвяткував провокаційним жестом подвійного орла. Як відомо, Косово від'єдналося від Сербії. Україна та ряд інших держав не визнають незалежність Косово.

Що стосується Рашици, то він виступає за німецький "Вердер". Рашица грав за збірну Албанії, але згодом отримав право виступати за Косово. 22-річний футболіст встиг провести за Косово 24 матчі, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.



Що відомо про конфлікт між Сербією та Косовом?Конфлікт між Сербією і Косовом спалахнув на початку 90-х – під час югославської війни. Сербія втратила контроль над регіоном у 1999 році.



У грудні 2018 року парламент Косова ухвалив законопроекти про міністерство оборони, трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію та регуляцію служби у збройних силах Косова. Сербію це обурило.



Раніше Косово і Сербія домовилися відновити діалог на початку липня 2019 року. Переговори припинилися після розмов про можливі зміни кордонів: президент Косова сказав, що для миру буде достатньо "невеличкої корекції" кордону.



Станом на травень 2019 року незалежність Косова визнали 111 країн світу. Україна державу Косово не визнає.