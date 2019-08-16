Вболівальник вибіг на поле й травмував воротаря "Ліверпуля": відео

"Ліверпуль" може опинитися у скрутному становищі через травму двох воротарів. Після того, як ушкодження зазнав основний голкіпер Аліссон, "мерсисайдці" ризикують втратити новачка Адріана.

Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп повідомив, що воротар Адріан може пропустити гру 2-го туру чемпіонату Англії проти "Саутгемптона" через травму. Матч відбудеться 17-го серпня.

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Адріан став героєм для "Ліверпуля" у матчі за Суперкубок УЄФА. Іспанський воротар здійснив декілька порятунків у матчі проти "Челсі" й відбив вирішальний удар у серії пенальті.

Однак Адріан отримав травму під час святкування перемоги в Суперкубку УЄФА, заявив тренер "Ліверпуля".

Вболівальник, який вибіг на поле, послизнувся і вдарив Адріана по щиколотці. Вчора вона розпухла. Сьогодні я розмовляв з Адріаном, він сказав, що стало набагато краще. Подивимося,

– сказав Клопп.

Основний воротар мерсисайдців Аліссон також травмований. У матчі 1-го туру АПЛ з "Норвічем" (4:1) голкіпер послизнувся, вибиваючи м'яч. Він пошкодив гомілку й пропустить старт нового сезону.

Якщо Адріан не зможе зіграти у 2-му турі, то ворота "Ліверпуля" буде захищати 20-річний Кевін Келлехер, який не провів жодного матчу за першу команду.

Також у стартовому складі "червоних" може вийти 35-річний Енді Лонерган, який минулого сезону виступав у третьому дивізіоні Англії.