Фанати "Шальке" виштовхали за двері президента клубу Клеменса Тенньєса. Вболівальники не задоволені результатами клубу у другій частині сезону, а також звинувачують президента у поширенні коронавірусу.

Про те, що голова ради директорів німецького клубу подав у відставку через протести фанатів, повідомляє The Intelligencer.

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Відставка під тиском фанатів

В останньому турі чемпіонату Німеччини "Шальке" зазнав розгромної поразки від "Фрайбурга" – 0:4. Після матчу розлючені фанати клубу зібралися, щоб висловити невдоволення роботою Клеменса.

Вболівальники звинувачували функціонера в провалі другої половини сезону, адже команда ще з січня не здобула жодної перемоги в Бундеслізі.

Остання перемога "Шальке" у чемпіонаті була зафіксована ще у січні в матчі з менхенгладбаською "Боруссією" – 2:0. Після рестарту сезону футболісти "Шальке" забили п'ять голів, пропустивши від суперників сумарно 22 м’ячі у власні ворота.

У підсумку "Шальке" посів 12 місце та не потрапив у єврокубки протягом двох сезонів поспіль. У їх активі 39 набраних пунктів.

Ще однією з причин невдоволення вболівальників став спалах коронавірусу на скотобійні, яка належить Клеменсу. На ній було виявлено близько 1400 випадків інфікування вірусом.

#S04-Update: Clemens Tönnies legt sein Amt beim FC Schalke 04 nieder. — FC Schalke 04 () (@s04) June 30, 2020

Що відомо про Клеменса Тенньєса

У 2001 році Клеменс очолив наглядову раду клубу. Також Тенньєс входив до економічного комітету "Шальке" і комітету зі спортивних питань. Загалом 64-річний функціонер працював в структурі клубу ще з 1996 року.

При Тенньєсі "гельзенкірхенці" тричі вигравали Кубок Німеччини і ще десять разів кваліфікувався в Лігу чемпіонів. Під його керівництвом борги клубу зросли до 200 мільйонів євро.