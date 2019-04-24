Вболівальники "Динамо" повісили на трибуні опудало Мораеса: моторошні фото

Фанати київського "Динамо" під час центрального матчу 25-го туру УПЛ з "Шахтарем" (0:0) повісили на трибуні ляльку, одягнену в футболку "гірників" з номером і прізвищем Жуніора Мораеса.

Вболівальники зробили опудало форварда "гірників" та повісили його на трибунах НСК "Олімпійський". Виглядало це досить моторошно.

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Вболівальники "Динамо" повісили опудало Жуніора Мораеса

Варто відзначити, саме Мораес не зміг реалізувати пенальті наприкінці зустрічі, матч завершився нульовою нічиєю.

Київські вболівальники досі згадують перехід нападника з "Динамо" в стан принципового суперника, який відбувся минулого літа.

Жуніор Мораес у травні 2015 року перейшов з донецького "Металурга" до київського "Динамо". У червні 2018 року бразилець перейшов до "Шахтаря", а в березні 2019 року отримав українське громадянство та зіграв за збірну України в двох матчах кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

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