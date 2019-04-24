Вболівальники "Динамо" запалили фаєри на матч з "Шахтарем" в пам'ять про загиблого фаната: фото

На початку матч між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" на НСК "Олімпійський" фанати киян розтягнули величезний банер та запалили фаєри.

У такий спосіб вони вшанували пам'ять футбольного уболівальника Максима Чайку. Той загинув 17 квітня 2009 року в Одесі після ножового поранення.

"Макс Чайка – ми пам'ятаємо. 10 років – вбивці не покарані!", – написали на банері вболівальники.

Також на матчі: Фанати та капітан "Динамо" розфарбували один із секторів НСК "Олімпійський"

Хто такий Максим ЧайкаМаксим Чайка був одеським фанатом "Чорноморця", активістом організації "СіЧ". Навчався на журналіста в Одеському національному університеті ім. Мечникова, а також у військовому ліцеї, де мав отримати звання офіцера. 17 квітня 2009 року під час сутички отримав два ножових поранення і через декілька годин помер у лікарні від втрати крові. Постать Максима Чайки була відомою багатьом в Одесі, смерть молодого активіста сколихнула місто – 19 квітня був організований багатолюдний марш пам'яті за участю друзів, соратників та однокурсників студента



З моменту смерті висувалися політичні мотиви вбивства, у тому числі лунали звинувачення в адрес одеської проросійської партії "Родіна" в організації вбивства. Натомість представники організація "антифа" назвали вбивство активіста самообороною і заперечили політичний мотив.



Згодом був встановлений ймовірний вбивця – Андрій Довгань. Однак слідство триває і досі.