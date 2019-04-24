Вболівальники "Динамо" запалили фаєри на матч з "Шахтарем" в пам'ять про загиблого фаната: фото

250 Читать новость на русском
Фанати "Динамо" з банером в пам'ять про Макса Чайку
Фанати "Динамо" з банером в пам'ять про Макса Чайку / 24 канал

На початку матч між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" на НСК "Олімпійський" фанати киян розтягнули величезний банер та запалили фаєри.

У такий спосіб вони вшанували пам'ять футбольного уболівальника Максима Чайку. Той загинув 17 квітня 2009 року в Одесі після ножового поранення.

"Макс Чайка – ми пам'ятаємо. 10 років – вбивці не покарані!", – написали на банері вболівальники.

Також на матчі: Фанати та капітан "Динамо" розфарбували один із секторів НСК "Олімпійський"

Хто такий Максим ЧайкаМаксим Чайка був одеським фанатом "Чорноморця", активістом організації "СіЧ". Навчався на журналіста в Одеському національному університеті ім. Мечникова, а також у військовому ліцеї, де мав отримати звання офіцера. 17 квітня 2009 року під час сутички отримав два ножових поранення і через декілька годин помер у лікарні від втрати крові. Постать Максима Чайки була відомою багатьом в Одесі, смерть молодого активіста сколихнула місто – 19 квітня був організований багатолюдний марш пам'яті за участю друзів, соратників та однокурсників студента

З моменту смерті висувалися політичні мотиви вбивства, у тому числі лунали звинувачення в адрес одеської проросійської партії "Родіна" в організації вбивства. Натомість представники організація "антифа" назвали вбивство активіста самообороною і заперечили політичний мотив.

Згодом був встановлений ймовірний вбивця – Андрій Довгань. Однак слідство триває і досі.

 

blog_ava
Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
сьогодні
27976
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Олександрія" у результативному матчі перемогла "Маріуполь": відео
сьогодні 18:51 "Олександрія" у результативному матчі перемогла "Маріуполь": відео
170
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу
сьогодні 18:03 Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу
519
День в історії – 15 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
сьогодні 15:12 День в історії – 15 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
2226
У Німеччині футбольні фанати закидали поле великодніми яйцями: відео перфомансу
сьогодні 12:20 У Німеччині футбольні фанати закидали поле великодніми яйцями: відео перфомансу
187
Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
сьогодні 08:00 Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
504
Новини
Більше новин
Залиште відгук