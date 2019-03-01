Вболівальники можуть потирати руки: Промоутер зробив важливу заяву про наступний бій Усика

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Олександр Усик
Олександр Усик / vvesti.com

Промоутер Matchroom Boxing британець Едді Хірн стверджує, що бій між олімпійськими чемпіонами світу українцем Олександром Усиком і росіянином Олександром Повєткіним практично узгоджений. Абсолютний чемпіон світу в крузервейті перейде в суперважку вагу, в якій проведе дебютний бій.

Глава Matchroom Boxing стверджує, що і Повєткін, й Усик рішуче налаштовані зустрітися в очній сутичці.

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"Переговори ще тривають, але ми вже майже у цілі, – цитує Хірна RingPolska. – Я думаю, що бій відбудеться. Зізнатися, до сих пір не можу повірити, що Усик вирішив дебютувати в хевівейті відразу ж на такому високому рівні. Повєткін – дуже хороший і дуже небезпечний, він довів це в бою з Ентоні Джошуа. Мій оптимізм? Все просто: вони обидва хочуть зустрітися в очній сутичці. Тому вважаю, що вболівальники вже можуть задоволено потирати руки".

За словами Хірна, бій відбудеться 18 травня в Чикаго (США), а на території США буде транслюватися онлайн DAZN.

Раніше Хірн також заявляв, що бій проти росіянина багато що скаже про перспективи Усика в суперважкій вазі.

Водночас колишній тренер українця Олександра Усика Джеймс Алі Башир вважає, що в суперважкій вазі боксера чекає успіх.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Повєткін же восени 2018 року програв Ентоні Джошуа. Бій закінчився ще у 7-му раунді перемогою Джошуа.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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