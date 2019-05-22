Вболівальники "Реала" хочуть бачити Луніна другим голкіпером клубу

Воротар збірної України Андрій Лунін переміг у голосуванні серед уболівальників мадридського "Реалу" з визначення другого голкіпер команди на новий сезон.

Голосування проводило відоме видання Marca.

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Лунін у підсумку набрав 39% голосів учасників опитування. Це на 4% більше, ніж набрав Тібо Куртуа. Кейлор Навас набрав 18%, а Люка Зідан – лише 7%.

Нещодавно Спорт 24 писав, що "Леганес" хоче зберегти в своїх рядах орендованого у "Реала" Луніна. У клубі цінують українця і вражені його роботою на тренуваннях. Сам Лунін також хотів би залишитися в "Леганесі".

У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів лише 7 матчів за "Леганес", п'ять з яких у Ла Лізі.

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