Вболівальники "Реала" хочуть бачити Луніна другим голкіпером клубу

27 Читать новость на русском
Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Воротар збірної України Андрій Лунін переміг у голосуванні серед уболівальників мадридського "Реалу" з визначення другого голкіпер команди на новий сезон.

Голосування проводило відоме видання Marca.

Читайте також: "Леганес" принципово не відпустив Андрія Луніна в збірну України

Лунін у підсумку набрав 39% голосів учасників опитування. Це на 4% більше, ніж набрав Тібо Куртуа. Кейлор Навас набрав 18%, а Люка Зідан – лише 7%.

Нещодавно Спорт 24 писав, що "Леганес" хоче зберегти в своїх рядах орендованого у "Реала" Луніна. У клубі цінують українця і вражені його роботою на тренуваннях. Сам Лунін також хотів би залишитися в "Леганесі".

У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів лише 7 матчів за "Леганес", п'ять з яких у Ла Лізі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
ЗМІ стверджують, що Хорошковський повернувся до України: у екс-чиновника кажуть інше
сьогодні
5787
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Лунін Реал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
21 травня 19:55 Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
968
"Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
21 травня 18:55 "Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
277
"Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
21 травня 17:16 "Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
318
У Лігу Європи пробилася команда студентів з Уельсу
21 травня 16:08 У Лігу Європи пробилася команда студентів з Уельсу
615
Український квартет Asturia виконає гімн Ліги чемпіонів на фіналі у Мадриді
21 травня 15:38 Український квартет Asturia виконає гімн Ліги чемпіонів на фіналі у Мадриді
866
Новини
Більше новин
Залиште відгук