Вболівальники "Реала" хочуть бачити Луніна другим голкіпером клубу
Воротар збірної України Андрій Лунін переміг у голосуванні серед уболівальників мадридського "Реалу" з визначення другого голкіпер команди на новий сезон.
Голосування проводило відоме видання Marca.
Читайте також: "Леганес" принципово не відпустив Андрія Луніна в збірну України
Лунін у підсумку набрав 39% голосів учасників опитування. Це на 4% більше, ніж набрав Тібо Куртуа. Кейлор Навас набрав 18%, а Люка Зідан – лише 7%.
Нещодавно Спорт 24 писав, що "Леганес" хоче зберегти в своїх рядах орендованого у "Реала" Луніна. У клубі цінують українця і вражені його роботою на тренуваннях. Сам Лунін також хотів би залишитися в "Леганесі".
У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів лише 7 матчів за "Леганес", п'ять з яких у Ла Лізі.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі