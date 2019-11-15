Вболівальники вивісили патріотичний банер на матчі Україна – Естонія в Запоріжжі: фото

Під час товариського матчу між збірними України та Естонії в Запоріжжі на трибунах "Славутич-Арени" було чимало банерів.

Вболівальники розтягнули величезний напис за воротами "Герої не вмирають, не гине справа їх, бо прапор підіймають руки молодих". Над написом був величезний прапор України.

До слова: Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео

Та це не єдиний примітний банер, який був на цьому матчі. Ще перед початком гри на центральних трибунах розтягнули величезний напис "Суркіс – ху**о!". Однак невдовзі після стартового свистка його прибрали.