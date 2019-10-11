Вболівальники з електронними квитками не зможуть потрапити на матч Україна – Литва у Харкові

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Збірна України зіграє проти Литви у Харкові
Збірна України зіграє проти Литви у Харкові / УАФ

Сьогодні, 11 жовтня, збірна України проведе матч відбору на Євро-2020. Суперником українців буде збірна Литви.

Однак ті вболівальники, які купили квитки на цей матч, будуть змушені їх видрукувати. В іншому випадку вони не зможуть потрапити на стадіон "Металіст".

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Причина в тому, що "турнікети стадіону не облаштовані сканерами, що можуть зчитувати квиток з екрана мобільного телефону", повідомили в Українській асоціації футболу.

При цьому квиток треба буде вставити у спеціальний сканер.


Сканер на стадіоні "Металіст"

Нагадаємо, матч Україна – Литва розпочнеться о 21:45. Вхід на стадіон "Металіст" буде відкрито з 19:30.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Україна – Литва Новини Спорту Збірна України з футболу
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