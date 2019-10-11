Вболівальники з електронними квитками не зможуть потрапити на матч Україна – Литва у Харкові
Сьогодні, 11 жовтня, збірна України проведе матч відбору на Євро-2020. Суперником українців буде збірна Литви.
Однак ті вболівальники, які купили квитки на цей матч, будуть змушені їх видрукувати. В іншому випадку вони не зможуть потрапити на стадіон "Металіст".
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Причина в тому, що "турнікети стадіону не облаштовані сканерами, що можуть зчитувати квиток з екрана мобільного телефону", повідомили в Українській асоціації футболу.
При цьому квиток треба буде вставити у спеціальний сканер.
Сканер на стадіоні "Металіст"
Нагадаємо, матч Україна – Литва розпочнеться о 21:45. Вхід на стадіон "Металіст" буде відкрито з 19:30.
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