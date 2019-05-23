Фанати засумнівалися у травмі Мораеса: футболіст запалював на нагородженні "Шахтаря" (відео)

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Жуніор Мораес травмувався
Жуніор Мораес травмувався / 1927.kiev.ua

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес вибув на місяць через перелом двох ребер. 32-річний українець не зіграє в матчах, що залишилися у "Шахтаря" в УПЛ і не допоможе збірній України в поєдинках відбору на Євро-2020 з Сербією (7 червня) і Люксембургом (10 червня).

Однак, не зовсім зрозуміло, коли Жуніор отримав перелом. Матч із "Зорею" пройшов ще 19-го числа. А сам Мораес після цього тренувався в загальній групі перед матчем з "Динамо".

Деталі травми Жуніора: Мораес через жахливу травму пропустить кінець сезону й не допоможе збірній України

А вже схоже, що Мораес стрімкими темпами пішов на поправку. Під час церемонії нагородження "Шахтаря" в якості чемпіона України форвард разом з партнерами по команді стрибав і намагався не відставати від здорових одноклубників.

Крім того, під час трансляції матчу 30-го туру Прем'єр-ліги з "Динамо" камера зафіксувала Мораеса у фантастичній для подібної травми позі.

Спорт 24 писав, що під час матчу між "Шахтарем" і "Динамо" стався курйозний епізод – голкіпер киян Денис Бойко відлупцював нападника "Шахтаря" Тете.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Жуніор Мораес
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