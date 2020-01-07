Вчинок дня: лідер "Динамо" пожертвував гроші на підтримку тварин від пожеж в Австралії
Голкіпер "Динамо" Денис Бойко не залишився байдужим до екологічних проблем в Австралії.
Бойко зробив грошовий внесок на підтримку порятунку тварин, які постраждали від пожеж в Австралії. Воротар розмістив в історії на своїй сторінці в Instagrami скріншот після пожертвування грошей.
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Суму пожертвувань 31-річний футболіст приховав.
Страшні пожежі в Австралії: основне
- Масштабні пожежі в Австралії тривають від середини жовтня. Від початку року пожежі знищили майже 400 будинків у Новому Південному Уельсі та кілька десятків – у Вікторії.
- Десятки тисяч будинків в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія не мають електрики. У регіоні – надзвичайний стан, проводиться примусова евакуація.
- За даними Національної служби пожежної охорони штату Новий Південний Уельс, в штаті вирує 146 пожеж, з яких 65 не припиняються. У неділю, 5 грудня, близько 2 тисяч 700 пожежників боролись із полум'ям.
- За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 24 людини. Австралійські вчені заявляють, що у вогні могли постраждати до 500 мільйонів тварин.
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