Вчора був один з найгірших днів у моєму житті, – українська тенісистка Цуренко

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Українка Леся Цуренко прокоментувала на прес-конференції свою перемогу над Олександрою Круніч у другому колі Ролан Гаррос.

Гра Цуренко проти Александри Круніч тривала понад три години. Тенісистки розпочали свій матч ще у четвер, 30 травня. Але не встигли його дограти. Тому гру довелося перенести на п'ятницю, 31 травня.

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Вчора найбільшою психологічною проблемою було те, що мені тепер 30 років (в четвер був день народження), і у мене було стільки різних думок. Я вважаю, що це був один з найгірших днів в моєму житті.

"Я думала, що все буде добре, але я вже два дні переживала: мені 30 років, у мене не дуже багато часу в турі і так далі. Не те, щоб це якісь жахливі думки, але під час матчу вони заважають. Психологічно мені було дуже важко, і під кінець тіло теж не слухалося. У підсумку я просто хотіла якомога швидше закінчити, здатися. Але, знаєте, я все життя граю в теніс, так що в якийсь момент подумала: ні-ні-ні, треба боротися. Саме це я і зробила", – сказала Леся.

До слова, Цуренко залишилася останньою представницею України в жіночому одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції. Раніше турнір покинули Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Катерина Козлова.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Леся Цуренко Ролан Гаррос
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