Вдова Дадашева про смерть чоловіка: Допомагають тільки антидепресанти

Вдова російського боксера Максима Дадашева Єлизавета Апушкіна розповіла, як почувається після смерті чоловіка. Дадашева 4-го серпня поховали в Росії.

Дружина Максима Дадашева розповіла, що важко переживає смерть чоловіка й приймає антидепресанти.

Читайте також: В анексованому Криму через шторм загинули чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу

Він завжди йшов до кінця. Починав тренування вже через три дні після бою. Я у нього питала: "Чому ти не відпочиваєш?". А він відповідав: "Поки я відпочиваю, мої противники тренуються". Я не знаю, як пережити його смерть. Допомагають тільки антидепресанти,

– цитує жінку Дадашева kp.ru.

Церемонія прощання з Максимом пройшла в морзі Миколаївської лікарні Петергофа. На ній були присутні близько 200 осіб. Дадашев був похований за мусульманським обрядом на міському кладовищі Петергофа.

Що відомо про смерть Максима Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва , але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

Гідний вчинок: Останній суперник померлого Дадашева відмовився від грошей за бій з росіянином

Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа. 23 липня Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.