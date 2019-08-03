Вдова російського боксера Дадашева зробила чергову заяву щодо смерті чоловіка

Вдова російського боксера Максима Дадашева Єлизавета Апушкіна, чоловік який помер від набряку мозку після поєдинку проти Сабріеля Матіаса, зробила чергову заяву. Вона не змогла підтвердити інформацію про проблеми чоловіка зі здоров'ям.

Спершу вдова Максима Дадашева планувала подати позов до суду через трагічну смерть свого чоловіка. Апушкіна хотіла позиватися до Атлетичної комісії штату Меріленд і рефері Кенні Шевальє, але передумала.

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За словами Апушкіної, її чоловік протягом багатьох років проходив обстеження, однак щодо останнього в неї є питання.

Максим до 2016 року був в основному складі збірної Росії з боксу, став неодноразовим призером чемпіонатів Росії, виступав на міжнародних іграх. Невже ви вважаєте, що десятки пройдених ним комісій перед змаганнями, не виявили б серйозне захворювання, і його допустили б до боїв? Хоча щодо обстеження перед останнім боєм питання дійсно є,

– цитує Апушкіну "Спорт-Экспресс".

Що відомо про смерть Максима Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва , але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

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Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа. 23 липня Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.

Тіло російського боксера було доставлено в Москву 1 серпня. Похорон спортсмена відбудеться у неділю, 4-го серпня на Петергофскьому кладовищі в Петродворцовому районі Санкт-Петербурга.