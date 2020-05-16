Вечерю з найсексуальнішою тенісисткою світу продали на аукціоні за 85 тисяч доларів: фото

Колишня п'ята ракетка світу канадка Ежені Бушар подякувала вболівальникам, які взяли участь в благодійному аукціоні All in challenge. Метою цього аукціону є збір коштів для американців, які постраждали від пандемії коронавірусу.

На аукціоні був розіграний лот у вигляді можливості подивитися матч з її особистої ложі, а також повечеряти з нею. Він був куплений за 85 тисяч доларів, пише 24 канал.

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Ребята!!! 85 тысяч?! Вы просто удивительные! Это очень-очень поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами. Спасибо, что участвовали в этом со мной. Вы лучшие фанаты», – написала Эжени в «Твиттере». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-4039839-pravo-na-uzhin-s-bushar-i-prosmotr-ejo-matcha-prodany-na-aukcione-za--85-tysjach.html?utm_source=copypaste

"85 тисяч?! Ви просто дивовижні! Це дуже-дуже допоможе нужденним людям. Пишаюся всіма вами. Дякую, що брали участь в цьому зі мною. Ви найкращі фанати", – написала Ежені в Twitter.

YOU GUYS!!!! 85k?!?! you guys are AMAZING!!! this is going to help people in need so so so much. proud of you all, thank you for being a part of this with me. best fans ️ @allinchallenge @My15SOF pic.twitter.com/thp2218cf4 — Genie Bouchard (@geniebouchard) May 16, 2020

За 85 тисяч доларів переможець аукціону і його гість отримають можливість подивитися один матч з ложі Бушар на будь-якому турнірі за своїм вибором, а також сходити разом з нею на вечерю. Початкова ціна цього лота становила 2 500 доларів.

Бушар в 2014 році дійшла до фіналу Вімблдону, де поступилася чешці Петрі Квітовій. У тому ж році канадка була в півфіналах Australian Open і Roland Garros. В даний час Ежені займає 332 місце в рейтингу WTA. Канадка вважається однією з найсексуальніших тенісисток планети.

Фото Ежені Бушар

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