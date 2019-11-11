Вечірня пробіжка: чим корисний біг вечорами

Про користь бігу відомо всім нам без винятку. Це найдоступніший і універсальний вид спорту, який має вплив на весь організм і допомагає підтримувати хороший стан фізичної форми. Проте, ми багато чули про користь ранкового бігу, але чи корисна вечірня пробіжка? Тож, давайте розбиратись.

Переваги бігу на свіжому повітрі ввечері

Найперше, зазначимо, що незалежно від часу доби, біг завжди допомагає активізувати в організмі обмінні процеси, сприяє збагаченню клітин киснем, допомагає худнути. Але, існують також позитивні особливості, які притаманні тільки вечірньому бігу.

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1. Простіше виділити час.

Багатьом із нас, особливо тим, хто відноситься до типу людей "сов", важко встати з раніше та піти на тренування – їм краще провести більше часу в ліжку. А от увечері час на себе знайдеться завжди, так і людина може відчувати себе активніше та енергійніше, що позитивно позначиться на результатах пробіжки.

2. Вечірній біг допомагає зняти стрес.

Більшість людей саме після робочого дня відчувають як моральну, так і фізичну втому. Щоб хоч трохи скинути денний "вантаж проблем", варто просто вийти на вечірню пробіжку. Звісно, поняття бігу у більшості людей пов’язано з фізичним навантаженням у ранковий час доби. Але відомо, що вечірня пробіжка проводиться не для фізичного навантаження організму, а, навпаки, для зняття певного нервового напруження та розслаблення. Саме для цієї мети й потрібно бігати ввечері.

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3. Вечірній біг корисний тим, хто має проблеми зі сном.

Правильне навантаження посприяє тому, що ви будете спати, як немовля. Єдиний момент – нехай між тренуванням і підготовкою до сну пройде хоч пару годин, інакше ви можете отримати зворотного ефекту.

4. Вечірні пробіжки активно спалюють з’їдені за день калорії.

Ви активніше спалюєте зайві калорії, проте, бажано уже не їсти після вечірньої прогулянки. Можна випити перед сном склянку води або за декілька годин перекусити чимось легким.

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5. У вечірній час у людини видільна система працює активніше.

Доведено, якщо бігати в цей час, то ви зможете значно прискорити обмінні процеси та очистити організм від токсинів та інших негативних елементів.

Як правильно бігати ввечері?

При всіх перевагах вечірнього бігу, слід все ж таки дотримуватися деяких порад та правил:

1. Максимальний оздоровчий ефект досягається при неквапливих пробіжках, з тривалістю бігу в 40 хвилин.

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2. Для максимального ефекту від пробіжки, їх слід проводити не часто, приблизно 3 рази на тиждень. При більш частих пробіжках організм просто не встигає відновитися, а при більш рідкісних пробіжках зменшується якість оздоровчого впливу.

3. Перед пробіжкою, як в перед будь-якою іншою вправою, слід зробити невелику розминку, розтерти м’язи ніг, виконати махи руками.

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4. Сама пробіжка повинна проводитись у такому порядку. Починаємо біг з повільного темпу. Приблизно через 15 хвилин пробіжки слід збільшити швидкість. Ще через 10 хвилин знову темп знижується до закінчення пробіжки.

5. Після пробіжки обов’язковим є прийом водних процедур. Це може бути контрастний душ або гаряча ванна.

Свої переваги є як у ранкового, так і у вечірнього бігу. Ранкова пробіжка дарує заряд бадьорості на цілий день, підіймає настрій і приводить організм в тонус. Біг вечорами знімає стрес після напруженого робочого дня і забезпечує міцний сон. Коли бігати – обирати тільки вам. Головне те, що ви дбаєте про своє здоров’я незалежно від доби дня.

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