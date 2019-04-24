"Вегас" програв вирішальний матч плей-офф НХЛ, пропустивши чотири шайби за 5 хвилин: відео

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Ікін (у центрі) став головним антигероєм матчу
Ікін (у центрі) став головним антигероєм матчу

У сьомому матчі плей-офф НХЛ між "Сан-Хосе" та "Вегасом" все вирішило вилучення хокеїста гостей Коді Ікіна. Його команда до цього була попереду у три шайби, але у меншості пропустила чотири шайби. Згодом команда програла матч, а разом з ним і серію плей-офф НХЛ.

У минулому сезоні "Вегас" дещо сенсаційно дійшов до фіналу кубка Стенлі, де поступився "Вашингтону". Це був перший сезон команди в НХЛ. У другому сезоні команда знову вийшла до плей-офф, та цього разу вилетіла вже на першій стадії.

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23 квітня "Сан-Хосе" та "Вегас" зіграли сьомий матч. Переможець цієї гри виходив у наступний раунд. І "Вегас" був близький до цього. На початку третього періоду команда була попереду 0:3. Другу шайбу закинув Ікін. Та саме йому випало стати головним невдахою гри. На 09:13 він отримав 5-хвилинний штраф та вилучення до кінця матчу. А вже на 09:20 "Сан-Хосе" відіграло одну шайбу. На 13:21 рахунок вже був 4:3 на користь господарів.

До честі "Вегаса", команда таки зуміла зрівняти рахунок. За 47 секунд до кінця матчу Оді-Маршессо закинув четверту шайбу своєї команди. Тож переможця пари визначали в овертаймі. Там було закинуто лише одну шайбу. Її автором став Гудроу на 18:19 хвилині.

Відеоогляд матчу Сан-Хосе – Вегас

"Сан-Хосе" виходить у чвертьфінал плей-офф НХЛ. Там команда зіграє проти "Колорадо".

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Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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