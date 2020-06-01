31 травня у поєдинку 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо" футболіст гостей Сергій Сидорчук відправив м'яч у сітку воріт "гірників". Але головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт після використання VAR.

Виявилося, що до удару Сидорчука захисник "Динамо" Денис Попов рукою вдарив по обличчю півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненко. Таке рішення Катерини Монзуль викликало велике обурення у футбольної спільности, пише 24 канал.

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Сам Денис Попов гнівно розкритикував роботу бригади арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. "Наші українські арбітри – ", – написав Попов в Instagram.

У свою чергу, Тарас Степаненко заявив, що в цьому моменті був 100-відсотковий фол:

Я вистрибнув і отримав по обличчю. Потім подивилися VAR і зафіксували порушення. Це був фол, точно. На такій висоті неможливо, щоб я сам підліз під руку. Я подивлюся ще повтор, але це фол, сто відсотків. Я поважаю Олексія Михайличенка, знаю його дуже давно. Він говорив з суддею. Але я ніколи не симулюю. У нас з Михайличенком був діалог. Коли перегляне повтор, він зрозуміє, що там був фол,

– заявив Степаненко в ефірі "Футбол 1".

Експерт телеканалів "Футбол" В'ячеслав Шевчук також висловив незгоду з арбітром матчу "Шахтар" – "Динамо".

"В даному епізоді не згоден з арбітром Монзуль. Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було. Таке відчуття, що Попов шукав контакт із плечем, корпусом. А Степаненко, досвідчений гравець, впав. Я б на місці Степаненка зробив те ж саме. Для мене в цьому епізоді – більше гол. Попов торкнувся Степаненка, але не було удару", – розповів Шевчук.

Додамо, що момент з фолом Попова оцінив колишній глава арбітрів чемпіонату Англії Кіт Хакетт.

"Катерина Монзуль правильно зробила, що подивилася сама цей момент на екрані VAR – це складний випадок, який не повинен був вирішуватися відеоасистентом. Але Тарас Степаненко, на мій погляд, впав на газон занадто легко. Це був акт симуляції. Цей гол потрібно було зараховувати", – цитує Хакетта Tribuna.com.

Дивіться відео епізоду (з 0:48)

Шахтар – Динамо: головне

"Шахтар" здобув перемогу в матчі з рахунком 3:1. "Динамо" через поразку опустилося на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.



"Шахтар" відірвався від переслідувачів уже на 16 очок. З огляду на те, що до фінішу першості залишається 8 турів, вже незабаром "гірники" можуть оформити дострокове чемпіонство.