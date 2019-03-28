Великий алігатор нахабно виліз на газон і завадив гольфістам продовжити гру: відео

Алігатор гігантських розмірів став на заваді проведенню гри в гольф у Джорджії, що в США.

Рептилія вирішила прогулятися рівненьким газоном, у той час, коли на ньому були гольфісти.

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Алігатор не звернув уваги на гравці й впевнено попрямував до водойми.

Деякі гольфісти не розгубилися та не почали тікати й вирішили зняти на відео величезного крокодила.

Після того, як крокодил погуляв по полю, він повернувся назад у річку і зник.

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