Великий алігатор нахабно виліз на газон і завадив гольфістам продовжити гру: відео
Алігатор гігантських розмірів став на заваді проведенню гри в гольф у Джорджії, що в США.
Рептилія вирішила прогулятися рівненьким газоном, у той час, коли на ньому були гольфісти.
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Алігатор не звернув уваги на гравці й впевнено попрямував до водойми.
Деякі гольфісти не розгубилися та не почали тікати й вирішили зняти на відео величезного крокодила.
Після того, як крокодил погуляв по полю, він повернувся назад у річку і зник.
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