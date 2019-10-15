Великий баскетбол у маленькому залі: як в Україні стартував сезон Вищої ліги

Минулого тижня стартував сезон у Чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Вищої ліги. Кореспондент Спорт24 відвідав матчі БК "Львівська Політехніка" та БК "Говерла". Про формат нового сезону, галицьке дербі та результати першого туру читайте у матеріалі Станіслава Безушка.

Про сезон

Участь в чемпіонаті бере 18 команд, що розділені на два дивізіони за географічним принципом. Це дозволяє командам економити кошти на переїздах. У порівняні з минулим роком відбулись зміни серед учасників. За спортивним принципом піднялись з Першої ліги "Житомир" та "ДіДіБАО" з Кам'янця-Подільського. З першості Дніпропетровщини зразу у Вищу лігу заявився "Новомосковськ". За команду виступають молоді, але вже досвідчені Андрій Кобець, Владислав Лисаненко, Олексій Алієв та багато талановитої молоді.

Припинила вступи у Вищій лізі команда "Золотий вік". Кропивницький колектив продовжить свої виступи у Першій лізі. Відбулась рокіровка харківських команд – "Харківські Соколи" тепер грають у Суперлізі, а "Політехнік" у Вищій лізі. Також у Суперлізі гратиме чемпіон Вищої ліги "Прометей" з Кам’янського, який на старті нового сезону вже здобув 4 перемоги у чотирьох матчах і очолює турнірну таблицю.

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Команди зіграють два кола по два матчі в протистоянні. Після чого вісімка команд з кожного дивізіону зможе взяти участь в плей-офф чемпіонату. Таким чином навіть восьма команда буде мати можливість поборотись за нагороди чемпіонату. Кожних три тижні будуть перерви для матчів Кубка України і Молодіжної ліги.

Фаворити чемпіонату: в Групі 1 – "Ніко-Баскет","Кривий Ріг КНУ-КДПУ-Прометей-2", "Маріуполь" та "Політехнік"; в Групі 2 – "Тернопіль", "Рівне" та "Хімік-2". Проте цього року склади всіх команд більш рівні, ніж минулого. Є багато талановитої молоді, яка вже має практику минулого сезону, тому всі матчі обіцяють бути цікавими і напруженими. Тому не дивно, що в стартових протистояннях тільки чотири команди перемогли в обох матчах.

Минулого року команди зобов’язали транслювати свої матчі. Тому всі поєдинки можна подивитись онлайн. Для прикладу, матчі "Львівської Політехніки" та "Говерли" подивилось понад тисячу любителів баскетболу.

Дербі

Матч "Львівської Політехніки" проти "Говерли" – це протистояння із 17-річною історією, яке вже четвертий рік відбувається тільки на рівні Вищої ліги. Але і тут воно має свою родзинку. У сезоні 2016/17 року саме ці дві команди змагались у фіналі Вищої ліги. Тоді перемогу здобула івано-франківська команда. Але через малі фінансові можливості у Суперлігу колектив таки не був заявлений.

Перед стартом сезону головний тренер "Говерла-КФВ" Павло Піскарьов дуже просто окреслив завдання команди – "перемагати в кожній грі".

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Зал та вболівальники – розчарування і вдячність

"Львівська Політехніка" грає в старенькому залі, який належить університету та розташований у Стрийському парку. В сонячну й теплу погоду похід на баскетбол перетворюється у приємну прогулянку парком. Проте така перевага перетворюється в недолік. Бо сумніваюсь, що через місяць батьки будуть відпускати своїх дітей на матчі суботи, які грають о 18:00. І кількість глядачів впаде в рази.

Зал розміщений на третьому поверсі, має маленькі трибуни, а чотири щити та двоє воріт просто фізично немає куди забрати. Тому інколи матч нагадує тренування з підвищеною відповідальністю. Піднімаючись до залу, ви можете паралельно ознайомитись із методичними рекомендаціями щодо виховання молоді та здобутками спортсменів університету, або поспостерігати за тренуваннями спортсменів з інших видів.

У зал постелений дерев’яний паркет, який місцями потрохи просідає. Роздягальні малі і незручні. Після матчу розбір гри Ярослав Зубрицький проводив в актовому залі комплексу. Тому для команди зараз дуже важливо знайти кошти чи заручитись підтримкою міської ради, щоб мати змогу грати в ПС "Будівельник". Де є нормальне нове покриття, комфортні трибуни і роздягальні, де буде хороша картинка для трансляції і глядачів.

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Щодо вболівальників, то їх було біля 70, що на першій, що на другій грі. Але більше і не поміститься на трибунах. Сотня людей – це максимум, що може вмістити малий зал, і то частина буде дивитись гру стоячи. Тому переїзд в "Будівельник" важливий і для залучення вболівальників. Там ігри аматорського чемпіонату збирають більше глядачів. І це тільки за рахунок наявності поруч кількох десятків багатоповерхівок. Хоча акустика в залі "Політехніки" така, що здається ніби присутні сотні вболівальників. Тут одна людина може наробити стільки шуму, як десятки у великих залах.

Глядачі були різного віку, але більшість молодь до 20 років. Найактивніші вболівальники – дівчата. Вони не тільки підтримували вигуками, а й роздавали поради чи критикували за повільний вихід з оборони в атаку.

"Він не вибачає нічого"

Цього сезону "леви" втратили свого капітана і лідера. Денис Тютюнник буде виступати за БК "Старий Луцьк – Університет". Але святе місце пустим не буває. В команді з’явився новий лідер, який готовий вести за собою команду – це Юрій Крамар. Цитата в підзаголовку – це реакція вболівальників на його дії. Він дійсно реагував на найменші огріхи в обороні "ведмедів" та старався вижимати максимум з кожного епізоду. В обох матах він був найрезультативнішим в команді та набирав більше 20 очок.

Один в полі не воїн?

Один можливо й "ні", але двоє точно "так". В першому матчі досвідченні Володимир Орленко та Денис Кошовець на двох набрали 57% очок команди і зробили 54% підбирань. Але такі результати стали наслідком того, що перший був на майданчику 39 хвилин, а другий – 34,57, що не дозволило у другому матчі бути більш свіжими й готовими до боротьби. В першому матчі тренер "Говерли" задіяв тільки 8 гравців, а п’ять гравців відіграли більше 32 хвилин.

Також в обох матчах чудово виглядав форвард "ведмедів" Олексій Соловйов. На його рахунку 22 очки в першому матчі і 17 в другому, а також 4 та 6 підбирань й 2 та 7 передач. Новачок франківців дуже добре вписався в командну гру та став підсиленням для команди. Проте він теж провів дуже багато часу на майданчику, через що фізично його не вистачило в кінці другого поєдинку.

Хід матчів

Обидва матчі були динамічні і цікаві для вболівальників. Можливо, було мало яскравих моментів. Тільки один данк та одна передача за спиною за дві гри. Проте емоцій вистачало – від позитивних до негативних. Гравці "Львівської Політехніки" дуже добре заводили глядачів та працювали для них – жести після вдалих дій, викрики, намагання зіграти яскраво, а не ефективно. Все це сприяло активності на трибунах. Хоча в обох матчах до третьої чверті було чутно тільки кількох вболівальників "Говерли". Львів’яни заводились дуже довго.

Проте, крім позитивних емоцій, були й негативні – травма Данила Кича. В одному з моментів йому наступили на ногу, через що він її підвернув та покинув майданчик вже на руках в старшого брата Павла. До цього Данило встиг набрати 14 очок та був одним з найяскравіших і ефективніших гравців в команді.

В обох матчах "Львівська Політехніка" програла підбір, що стало основою для поразки в першій грі. "Леви" абсолютно нічого не змогли протиставити Орленку і Кошовцю на щитах, центрових не було видно, а всі вдалі дії гості перекривали влучними кидками з периметра. За подібним сценарієм проходив і другий матч. Проте більш агресивна гра Дмитра Клебана змусила Орленка заробити 4 фоли та присісти на лавку. Це дозволило львів’янам більш комфортно почуватись в триочковій зоні суперника й на підборах та зробити + 8, які й стали ключовими в матчі.

Цитати з гри

Протягом матчу обидва тренери дуже емоційно реагували на гру своїх підопічних. Ярослав Зубрицький командним голосом постійно викрикував що робити, а Павло Піскарьов рухався за гравцями біля бокової лінії майданчика, постійно підказуючи їм. Часто можна було почути наступні фрази: "Що ви граєте?", "Що ти робиш?", "Іди геть!", "Куди ти побіг?", "Відійди від нього!", "Куди ти руки пхаєш?", "Куди ти біжиш, зупинись". Але й крім таких викриків, обидва керманичі постійно підказували яку комбінацію треба грати та що робити: "Грай два", "Голова", "Блокуй його". І така поведінка не є дивною. В складі обох команд багато молодих гравців. Для когось це буде перший сезон у Вищі лізі, а для когось тільки другий. Але досвіду не вистачає всім.

"Дядько" Володимир

Центровий Володимир Орленко виділявся на майданчику не тільки своєю результативністю й підбираннями. Своїми габаритами та віком він виглядав як дядько на фоні інших гравців. В "Говерлі" взагалі є два гравці, які на 18 років молодші від нього. Але, незважаючи на вік, наглість молодих гравців та природну повільність, він в обох матчах оформив дабл-дабл. Правда, молоді гравці не завжди його розуміли та рухались в протилежному від передачі напрямку. Їм є ще чого в нього повчитись.



Володимир Орленко

Суддівство

Явних результативних помилок в сторону однієї з команд не було. В принципі, всі рішення були по ділу. Але в обидвох матчах тренери мали претензії до одного і того ж судді. Звичайно, претензії були в тих іграх, що програли. Сказати, що рішення рефері були помилковими, можна заледве у 2-3 епізодах. Але всі вони були важкими і рішення приймались на користь команди, що атакує.

Коментарі тренерів

Ярослав Зубрицький, БК "Львівська Політехніка":

У нас проблема з великими. У другому матчі Дмитро Клебан виглядав набагато краще. Він робив те, що я хотів. Він ліз і заробляв фоли. Завдяки його діям Орленко заробив свої фоли. Але він молодий гравець, тому немає стабільності. Добре, що сьогодні він так увійшов у гру. На жаль, перша гра так не складалась. Ми програли гру, бо програли щит і підбори. Сьогодні теж не дуже добре було у першій половині. Але в другій половині непогано захищались зоною і змогли покращити результат. В кінці зона мала переходити в персональну, тому вони могли "видьоргуватись", але не завжди виходило правильно це зробити. Ми загалом зіграли більш агресивно, що в захисті, що в нападі. Також показали в другому матчі хороший перехід в напад, що дало можливість зіграти краще.

Дуже задоволений грою Крамара. Він захищається, забиває, тримає ритм в нападі. Видно, що він гравець з досвідом, пройшов хорошу школу і грав в добротних командах. Він виконує те, що вміє. Богданом Степанченком теж дуже задоволений. Хай "лізе" на таких великих, як Орленко і забиває. Він додав у порівнянні з попереднім сезоном, добре зіграв в цих матчах. На жаль, Данило Кич отримав травму в першому матчі, він теж добре виглядав. Йому під кільцем наступили на ногу і він підвернув гомілку. Травма середньої важкості, ще не впевненні, чи він зможе зіграти в Житомирі.

В першому матчі "Говерла" мала хороший відсоток влучань з периметра. Але дуже важко виграти дві гри підряд за рахунок триочкових. Вони дійсно багато попадали, це був їхній день. Не скажу, що багато помилок від наших гравців було.

Павло Піскарьов, БК "Говерла":

Сама якість гри мене не задовольняє. Грали досить беззубо. Були проблеми в атаці і з організацією гри, бо молоді гравці грали на першій позиції. Нам не вистачило нашого капітана Андрія Калашнікова, який би закрив ці проблеми. Він з температурою +40, трохи захворів, має ангіну. Через це маємо проблему з організацією гри в нападі. З його поверненням у нас все стане набагато краще. Думаю, для вболівальників це були дві супер цікаві гри. Вчора 19 раз мінявся лідер в матчі і 12 раз був нічийний рахунок, а сьогодні 11 і 7. Ігри були динамічні та досить цікаві.

Проблема в тому, що в першому матчі перевантажили наших лідерів, другу половину грали майже без замін. І сьогодні це вплинуло на нашу гру. Витратили багато енергії і сил, не встигли відновитись. Перед тим грали ввечері, а на наступний день зранку, ще й були після дороги. Але з приходом Калашнікова гра зміниться, принаймні ми зможемо більш широко грати і мати більшу ротацію.

Олексій Соловйов нам зараз дуже допомагає, це така молода свіжа кров. Він дає нам агресивність і багато з периметра забиває. Загострює атаку, він такий атакуючий захисник. Він брав гру на себе у відповідальні моменти. Десь йому пішло, десь ні. Але він відбігав дуже багато. 36 хвилин на майданчику це дуже багато.

В "Політехніки" стояв зонний захист, вони закривали нам зони, здвоювали наших великих хлопців, відкривали нам периметр і ми мусили атакувати. Але сьогодні відсоток впав через те, що багато часу проводили на паркеті. Якби ми грали в середньому по 25-27 хв, то наші лідери видали б набагато якіснішу гру. Ми будемо давати нашій молоді проявити себе. Сьогодні дербі, десь і моя вина, що не ризикнули випустити молодь. Перед тим взагалі не давав шансу.

У групі в нас 9 команд. Думаю, по складу всі мають досвідчених гравців, є гравці, що грали в Суперлізі. Тому думаю, що чемпіонат буде цікавим, і більш рівним ніж був минулий. В нашій групі виділяється "Тернопіль", який зберіг кістяк і підсилився 4-5 хорошими гравцями. Вони цього сезону претенденти на золоті медалі. Але сезон довгий і все може статись. М’яч круглий. Думаю що в цьому форматі в команд є шанс на медалі з будь-якого місця. Може по сезону щось не вийшло, але в плей-офф можна нав’язати боротьбу лідеру.

Також ми будемо грати в Молодіжній лізі та Студентській лізі, а також всіх можливих студентських турнірах. У нас хороша школа і вихованці. На даний момент вже два гравці в США. 8 людей грає у команді Вищої ліги. Наша філософія давати їм таку можливість, щоб вони відчули що таке дорослий чоловічий баскетбол. Щоб вони мали шанс проявити себе і перейти на новий рівень. Зараз вже залучаємо 2004 і 2005 рік до загальних ранкових тренувань з основною командою. Є проєкт у наступному сезоні з цих хлопців зробити команду Першої ліги.

На даний момент ми не маємо таких спонсорів, як хочеться. Наразі помагає місто і область, та маленькі структури. Все важко, тому в основному і граємо молоддю і місцевими гравцями.

Результати матчів

12 жовтня

Львівська Політехніка – Говерла-КФВ (Івано-Франківськ) – 82:86

Маріуполь – Політехнік (Харків) – 76:73

Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 – Кривий Ріг КНУ-КДПУ-Прометей-2 – 93:84

Рівне – Житомир – 67:66

Хімік-2 (Южне) – Черкаські Мавпи-2 – 100:76

Тернопіль-ТНЕУ – ДіДіБао (Кам’янець-Подільський) – 106:68

Ніко-Баскет (Миколаїв) – Кремінь-КДЮСШ-2 (Кременчук) – 100:80

13 жовтня

Львівська Політехніка – Говерла-КФВ (Івано-Франківськ) – 89:75

Маріуполь – Політехнік (Харків) – 74:83

Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 – Кривий Ріг КНУ-КДПУ-Прометей-2 – 78:106

Рівне – Житомир – 73:63

Хімік-2 (Южне) – Черкаські Мавпи-2 – 88:53

Тернопіль-ТНЕУ – ДіДіБао (Кам’янець-Подільський) – 85:46

Ніко-Баскет (Миколаїв) – Кремінь-КДЮСШ-2 (Кременчук) – 77:56

Новомосковськ – Інваспорт-ДОС ДЮСШ (Дніпро) – 61:89

БК Новомосковськ – Інваспорт ДОС ДЮСШ (Дніпро) – 61:89

14 жовтня