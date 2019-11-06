Великий футбол став великою політикою – Ракіцький заявив, що йде зі збірної України
Захисник Ярослав Ракіцький заявив, що покидає збірну України. Гравець російського "Зеніту" більше не планує виступати за головну команду.
Про те, що він покидає збірну, сам Ракіцький опублікував у себе в Instagram.
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"Вітаю, Збірна України, з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів, хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі Збірної України. Я чекав виклик у Команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?
Для мене було честю захищати Збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу Українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені.
Спасибі всім хто підтримував і тим, хто не підтримував, Ви заряджали бути ще сильніше. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Дякую!", – йдеться в дописі Ракіцького.
Нагадаємо, Ракіцький виступав за збірну України з 2009 до 2018 року. За цей час він зіграв 71 матчів, в яких забив сім голи. Після переходу захисника у російський "Зеніт" взимку 2019 року він більше не отримував виклики до головної команди. Останню гру за збірну України Ярослав Ракіцький провів 16 жовтня 2018 року – вдома проти збірної Чехії. Українці тоді перемогли 1:0.