Великий футбол став великою політикою – Ракіцький заявив, що йде зі збірної України

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Ракицький покинув збірну України - офіційна заява
Ярослав Ракіцький

Захисник Ярослав Ракіцький заявив, що покидає збірну України. Гравець російського "Зеніту" більше не планує виступати за головну команду.

Про те, що він покидає збірну, сам Ракіцький опублікував у себе в Instagram.

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"Вітаю, Збірна України, з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів, хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі Збірної України. Я чекав виклик у Команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?

Для мене було честю захищати Збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу Українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені.

Спасибі всім хто підтримував і тим, хто не підтримував, Ви заряджали бути ще сильніше. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Дякую!", – йдеться в дописі Ракіцького.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Нагадаємо, Ракіцький виступав за збірну України з 2009 до 2018 року. За цей час він зіграв 71 матчів, в яких забив сім голи. Після переходу захисника у російський "Зеніт" взимку 2019 року він більше не отримував виклики до головної команди. Останню гру за збірну України Ярослав Ракіцький провів 16 жовтня 2018 року – вдома проти збірної Чехії. Українці тоді перемогли 1:0.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ярослав Ракіцький Збірна України з футболу
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