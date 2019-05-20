Великобританія завдяки камбеку зберегла місце в хокейній еліті, Швеція перемогла Латвію: відео

В заключному, 8-му турі, чемпіонату світу з хокею зійшлися збірні Франції та Великобританії, які посідали два останніх місця в групі А.

Франція – Великобританія 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

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Збірній Великобританії, яка програла всі матчі на турнірі, потрібно було тільки перемагати Францію, у якої в запасі був 1 набраний пункт.

Основний час завершився з рахунком 3:3, а в овертаймі Великобританія все ж здобула перемогу і зберегла місце в еліті. У обох збірних по 2 очка, але за особистими зустрічами британці залишаються.

Відео переможного кидку у матчі Франція – Велика Британія

Швеція – Латвія 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

В іншому, ще більш драматичному поєдинку, зійшлися Швеція і Латвія. Латишам для того, щоб зберігати шанси на плей-оф, потрібно було обов'язково перемагати в основний час. Не вийшло, але Латвія проявила великий характер. Команда поступалася 0:1, 1:2 і 3:4, проте в кінці зуміла зрівняти рахунок.

Втім, буквально на останній хвилині Швеція здобула перемогу 5:4 і вийшла в 1/4 фіналу.

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