Велогонщика дискваліфікували за двозначне фото з незнайомкою, жінка ще й звернулася у поліцію

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Велогонщика дискваліфікували за двозначне фото з незнайомкою
Велогонщика дискваліфікували за двозначне фото з незнайомкою / twitter.com

Бельгійського велогонщика Ільо Кейссе відсторонили від аргентинського етапу "Вульета Сан-Хуан" через непристойне фото з його участю.

Організатори змагань побачили фотографію, на якій члени команди Deceuninck-QuickStep, пілотом якої є Ільо, сфотографувалися з офіціанткою.

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Бельгійцю дісталося місце позаду дівчини – і він, закинувши руку за голову, прийняв досить двозначну позу.

 

 

Як пише Cycling News, жінка пізніше звернулася у поліцію зі скаргою і розповіла про інцидент місцевим ЗМІ, а Кейссе розлучився з 80 доларами, які у нього вилучили як штраф.

Велогонщик у соціальних мережах попросив вибачення за інцидент.

"Хочу попросити вибачення перед всіма за той жест на фото. Я нікого не хотів образити, і приношу свої найглибші вибачення. Я визнаю, що зробив помилку. Мені правда дуже шкода", – написав спортсмен у Twitter.

 

 

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Теги: Спорт Велоспорт
Джерело: 24 Канал
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