Велогонщика дискваліфікували за двозначне фото з незнайомкою, жінка ще й звернулася у поліцію

Бельгійського велогонщика Ільо Кейссе відсторонили від аргентинського етапу "Вульета Сан-Хуан" через непристойне фото з його участю.

Організатори змагань побачили фотографію, на якій члени команди Deceuninck-QuickStep, пілотом якої є Ільо, сфотографувалися з офіціанткою.

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Бельгійцю дісталося місце позаду дівчини – і він, закинувши руку за голову, прийняв досить двозначну позу.

#ICYMI This is the photo of the incident with @IljoKeisse and the rest of his teammates of @deceuninck_qst at @vueltasanjuanok where the Belgian rider is sexually posing behind a waitress from a local bar as she posed for a photograph with the team #VueltaSJ2019 pic.twitter.com/uqMB7AVadW — World Cycling Stats (@wcsbike) 30 января 2019 г.

Як пише Cycling News, жінка пізніше звернулася у поліцію зі скаргою і розповіла про інцидент місцевим ЗМІ, а Кейссе розлучився з 80 доларами, які у нього вилучили як штраф.

Велогонщик у соціальних мережах попросив вибачення за інцидент.

"Хочу попросити вибачення перед всіма за той жест на фото. Я нікого не хотів образити, і приношу свої найглибші вибачення. Я визнаю, що зробив помилку. Мені правда дуже шкода", – написав спортсмен у Twitter.

I want to apologize to everybody for the gesture during a photo taken this week. I didn’t want to offend anybody and I deeply regret it. I know I’ve made a mistake but I’m not a disrespectful person. I’m really sorry. @vueltasanjuanok — Iljo Keisse (@IljoKeisse) 29 января 2019 г.

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