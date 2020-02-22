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Венесуелка встановила новий рекорд світу в потрійному стрибку: відео

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Юлімар Рохас / cnve24.com

Юлімар Рохас із Венесуели побила рекорд російської спортсменки Тетяни Лебедєвої. 24-річна легкоатлетка підкорила позначку в 15,43 метра на турнірі в Мадриді.

Дворазова чемпіонка світу венесуелка Юлімар Рохас стала новою власницею світового рекорду в потрійному стрибку в приміщенні. На міжнародних змаганнях у Мадриді легкоатлетка стрибнула на 15,43 метра.

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Перша спроба легкоатлетки була невдала – заступ. На перше місце Юлімар Рохас вийшла після другої спроби зі стрибком 14,65 метра. У третій спробі спортсменка знову зробила заступ. Оновила свій же рекорд Південної Америки в четвертій – 15,29 метра, ще раз допустила заступ в п'ятій і в останній спробі Рохас встановила новий світовий рекорд – 15,43 метра.

Остання спроба стрибка венесуельської спортсменки: дивіться відео

Таким чином, вона перевершила світовий рекорд, що належав росіянці Тетяні Лебедєвої та встановлений на чемпіонаті світу 2004 року в Будапешті, – 15,36 метра.

Додамо, що у 1995 році українка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку на відкритому повітрі – 15,50 метра, який ніхто так поки не перевершив.

Цікаві факти про Юлімар Рохас

  • Спортсменка спеціалізується у потрійному стрибку. Венесуельська спортсменка є багаторазовою чемпіонкою світу.
  • У 2016 році здобула срібло Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро.
  • У Мадриді 2016 року вперше підкорила 15 метрів, а також чотири рази оновлювала особистий рекорд. 
  • У 2019 році на змаганнях "Memorial Francisco Ramon Higueras" в Андухарі стрибнула на 15,41 метра, що стало другим найдовшим стрибком в історії дисципліни.
  • На світовій першості 2019 року захистила титул чемпіонки світу в потрійному стрибку.

 

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Легка атлетика
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