Венесуелка встановила новий рекорд світу в потрійному стрибку: відео

Юлімар Рохас із Венесуели побила рекорд російської спортсменки Тетяни Лебедєвої. 24-річна легкоатлетка підкорила позначку в 15,43 метра на турнірі в Мадриді.

Дворазова чемпіонка світу венесуелка Юлімар Рохас стала новою власницею світового рекорду в потрійному стрибку в приміщенні. На міжнародних змаганнях у Мадриді легкоатлетка стрибнула на 15,43 метра.

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Перша спроба легкоатлетки була невдала – заступ. На перше місце Юлімар Рохас вийшла після другої спроби зі стрибком 14,65 метра. У третій спробі спортсменка знову зробила заступ. Оновила свій же рекорд Південної Америки в четвертій – 15,29 метра, ще раз допустила заступ в п'ятій і в останній спробі Рохас встановила новий світовий рекорд – 15,43 метра.

Остання спроба стрибка венесуельської спортсменки: дивіться відео

Making 15.43m look easy.



Yulimar Rojas in full flow on her way to breaking the triple jump world indoor record?



pic.twitter.com/jlTu0KH5eY — World Athletics (@WorldAthletics) February 21, 2020

Таким чином, вона перевершила світовий рекорд, що належав росіянці Тетяні Лебедєвої та встановлений на чемпіонаті світу 2004 року в Будапешті, – 15,36 метра.

Додамо, що у 1995 році українка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку на відкритому повітрі – 15,50 метра, який ніхто так поки не перевершив.

Цікаві факти про Юлімар Рохас