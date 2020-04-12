Вербіч назвав п'ятьох гравців "Динамо", які могли б заграти у топ-чемпіонатах

Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербіч розповів, хто з гравців київського клубу готовий піти на підвищення.

Вербіч поділився думками щодо перспективних футболістів киян на офіціному сайті "Динамо".

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"Хто з молоді гравців Динамо зміг би грати в топ-чемпіонаті? Віталій Миколенко та Віктор Циганков – вони удвох точно. Ще назву Миколу Шапаренка, Георгія Цітаішвілі та Богдана Лєднєва. Зрештою, у нас багато молодих гравців, які в майбутньому будуть грати в топ-чемпіонатах", – сказал Вербіч.

Беньямін Вербіч перейшов до табору "біло-синіх" у січні 2018 року з Копенгагена за 4 млн євро.

У поточному сезоні провів за "Динамо" 28 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 2 результативних передачі.

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