Вербіч показав "форму" "Динамо" на наступний сезон: курйозне фото
Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербіч прагне якомога скоріше повернутися на футбольне поле. Але розуміє, що через карантин це не вдасться зробити негайно.
Тож в Instagram Вербіч опублікував фотографію "форми" "Динамо", в якому команда гратиме після пандемії коронавірусу.
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Та це скоріше нагадує костюм радіаційного захисту, включно з маскою на обличчі.
"Нова" форма "Динамо" на наступний сезон після карантину
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