Вербіч показав "форму" "Динамо" на наступний сезон: курйозне фото

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербіч прагне якомога скоріше повернутися на футбольне поле. Але розуміє, що через карантин це не вдасться зробити негайно.

Тож в Instagram Вербіч опублікував фотографію "форми" "Динамо", в якому команда гратиме після пандемії коронавірусу. Варте уваги Футболіст збірної України влучив тенісним м'ячем у бокал, дружина – розбила келих: відео Та це скоріше нагадує костюм радіаційного захисту, включно з маскою на обличчі.

"Нова" форма "Динамо" на наступний сезон після карантину Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram