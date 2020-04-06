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Вербіч показав "форму" "Динамо" на наступний сезон: курйозне фото

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Беньямін Вербіч / ФК "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербіч прагне якомога скоріше повернутися на футбольне поле. Але розуміє, що через карантин це не вдасться зробити негайно.

Тож в Instagram Вербіч опублікував фотографію "форми" "Динамо", в якому команда гратиме після пандемії коронавірусу.

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Та це скоріше нагадує костюм радіаційного захисту, включно з маскою на обличчі.


"Нова" форма "Динамо" на наступний сезон після карантину

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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