"Верес" на третій день розірвав угоду з футболістом, що виступав в анексованому Криму

Футбольний клуб "Верес" розірвав угоду з футболістом Сергієм Чеботарьовим. Це сталося на третій день після підписання контракту з гравцем.

Після підписання угоди з футболістом 23 лютого, стало відомо, що Сергій Чеботарьов у 2016-му році грав за футбольний клуб "Кафа" в так званому чемпіонаті Криму. За повідомленням на офіційному сайті "Вереса", гравець приховав цю інформацію при підписанні угоди, вказав своїми попередніми професійними клубами "Буковину" (Чернівці), де провів частину минулого сезону, та грузинський "Зугдіді".

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"Після того, як керівництву Народного клубу "Верес" стало відома інформація про участь футболіста в чемпіонаті анексованого Криму, було прийняте рішення про розірвання контракту. Оскільки такі дії футболіста під час війни з Росією не відповідають ідеології клубу та тій громадянській позиції, яку сповідує більшість членів клубу та вболівальників червоно-чорних", – йдеться в заяві рівненського "Вереса".