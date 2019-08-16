Верховна Рада України зберегла Комітет з питань молоді та спорту

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Верховна Рада зберегла Комітет з питань молоді та спорту
Верховна Рада зберегла Комітет з питань молоді та спорту / НОК України

На засіданні Підготовчої депутатської групи у Верховній Раді 9-го скликання визначилися з кількістю і назвами комітетів, які будуть працювати під час нової каденції парламенту.

Зокрема, було прийнято важливе рішення для спорту в Україні, а саме збережено Комітет з питань молоді та спорту.

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За словами офіційного сайту НОК України, це буде сприяти більш ефективної законодавчої підтримки і вирішення проблем розвитку спорту.

Комітет продовжує свою роботу з підготовки збірної України до старту ХХХII Олімпійських ігор-2020 на Токіо.

Спорт 24 писав, що президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул прокоментував обговорення про необхідність збереження Міністерства молоді і спорту.

Як відомо раніше, президент України Володимир Зеленський підтримав ідею об'єднання мінмолодьспорту, мінкульту та мінінформполітики.

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Теги: Спорт Верховна Рада Новини Спорту
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