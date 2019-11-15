Верховна Рада взялася за розслідування корупції в українському футболі Андрієм Павелком

Верховна Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування порушення законодавства президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком.

Комісію створили для "розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України), головою Комітету з питань бюджету Верховної Ради України восьмого скликання Андрієм Павелком". Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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За відповідне рішення про створення тимчасової слідчої комісії проголосувало 260 народних депутатів. Ще 46 утрималося, 62 не голосували.

Головою ТСК обрали Анатолія Костюха ("Слуга народу"), заступником голови – Григорія Мамку ("Опозиційна платформа – За життя"). Обрали також до складу ТСК таких депутатів: Василя Мокана, Геннадія Касая, Володимира Захарченка, Андрія Бобрика, Богдана Кицака, Ігоря Кривошеєва (всі зі "Слуги народу"), Юрія Загороднього (ОПЗЖ) і Михайла Цимбалюка ("Батьківщина").

"Ні для кого з вас не є таємницею, що українськими засобами масової інформації були порушені питання можливої корупції у Федерації футболу України, чи її оновлений версії – Українській асоціації футболу. Також не є таємницею те, що матеріали, оприлюднені в цих журналістських розслідуваннях, лягли в основу цілої низки кримінальних проваджень, розпочатих ще у 2018 році різними правоохоронними структурами нашої країни, починаючи від НАБУ і закінчуючи Генеральною прокуратурою України. Однак дотепер залишається таємницею, чому розслідування так і не було завершено та чому жодної винної особи не було притягнуто до кримінальної відповідальності, або ж, в іншому випадку, виправдано дії керівництва однієї з наймасовішого і точно що найпопулярнішого спортивного об'єднання України", – цитує Анатолія Костюха "Укрінформ".

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Хто такий Андрій ПавелкоПрезидент Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України). А також колишній депутат Верховної Ради (пройшов у парламент за списком "Блоку Петра Порошенка" під 33 номером), був заступником голови фракції БПП та головою Комітету ВРУ з питань бюджету



Під час проведення фіналу Ліги чемпіонів України у Києві у 2018 році названа донька Андрія Павелка фотографувалася з Кубком ЛЧ в автомобілі. Сам трофей возили містами України. Під час такого туру трофей виставили в одному з храмів Дніпра, де Павелко тримає його зі своїм тестем, кримінальним авторитетом Олександром Петровським, відомим як "Нарік".



У червні 2018 року НАБУ відкрило справу за фактом корупції в ФФУ, президентом якої є Павелко. Згідно з розслідуванням програми "Схеми", у 2016 році Павелко через підставну компанію в ОАЕ закупив для ФФУ обладнання для виробництва трави для футбольних полів за завищеними на 20% цінами, що дозволило йому незаконно отримати 1 мільйон доларів.