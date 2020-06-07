Екснаставник національної збірної Білорусі Анатолій Байдачний вважає ставлення Юрія Вернидуба до трансферів українців у Росію занадто строгим. Уся причина в тому, що Вернидуб – українець.

На думку Байдачного, Юрій Вернидуб ненавидить Росію, пише sportarena.by.

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Критична думка Вернидуба

Вернидуб говорив, що на Росію краще не їхати? Вернидуб – українець. Людина, яка ненавидить Росію. Природно, він порадить їхати куди завгодно, тільки не на Росію. У нього критична думка,

– сказав Байдачний.

Додамо, що з листопада 2019 року Вернидуб очолює солігорський "Шахтар". Зараз команда займає четверту сходинку турнірної таблиці. У їх активі 21 очко.

До цього з 2011 по 2019 рік працював головним тренером луганської "Зорі". Під керівництвом Вернидуба команда виходила у груповий турнір Ліги Європи, грала у фіналі Кубка України та ставала бронзовим призером УПЛ.

Хто такий Анатолій Байдачний