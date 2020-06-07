Вернидуб – людина, яка ненавидить Росію: відомий тренер розкритикував українця
Екснаставник національної збірної Білорусі Анатолій Байдачний вважає ставлення Юрія Вернидуба до трансферів українців у Росію занадто строгим. Уся причина в тому, що Вернидуб – українець.
На думку Байдачного, Юрій Вернидуб ненавидить Росію, пише sportarena.by.
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Критична думка Вернидуба
Вернидуб говорив, що на Росію краще не їхати? Вернидуб – українець. Людина, яка ненавидить Росію. Природно, він порадить їхати куди завгодно, тільки не на Росію. У нього критична думка,
– сказав Байдачний.
Додамо, що з листопада 2019 року Вернидуб очолює солігорський "Шахтар". Зараз команда займає четверту сходинку турнірної таблиці. У їх активі 21 очко.
До цього з 2011 по 2019 рік працював головним тренером луганської "Зорі". Під керівництвом Вернидуба команда виходила у груповий турнір Ліги Європи, грала у фіналі Кубка України та ставала бронзовим призером УПЛ.
Хто такий Анатолій Байдачний
- У дорослому футболі дебютував ще в 1969 році у московському "Динамо", в якому провів шість сезонів, взявши участь у 64 матчах чемпіонату.
- Виступав протягом п'яти сезонів у мінському "Динамо".
- Через серйозну травму ноги завершив професійну кар'єру футболіста у достатньо ранньому віці.
- Очолював "Дніпро" (Могильов), "Зорю" та "Кристал" (Херсон). Недовго тренував "Тилігул-Тирас" (Молдова), був наставником низки російських та білоруських клубів,
- У 2003/05 роках очолював національну збірну Білорусі.