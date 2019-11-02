Вернидуб неочікувано прокоментував призначення у "Шахтар" Солігорськ

Екстренер "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував ймовірне призначення у солігорський "Шахтар". Український фахівець ні підтвердив, ні спростував роботу в білоруському клубі.

За інформацією ЗМІ, Вернидуб начебто 4 листопада офіційно очолить "Шахтар". Сам тренер в коментарі каналам "Футбол 1/2" заявив, що вперше чує про це.

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Підстави для таких чуток є? Я не знаю, про що ви говорите. У житті все може трапитися, я це вже говорив, коли мене питали. Сьогодні так, завтра може щось змінитися, після завтра ще щось може змінитися. Не можу відповісти на це питання так, як ви б хотіли.



Якщо є про що говорити – я говорю. Якщо немає або ще не зовсім є – кажу, що не знаю. Я не знаю, що зі мною буде завтра вранці. Може, не дай Боже, зі мною щось трапиться. На цей момент не можу сказати, що прийняв Солігорськ,

– заявив тренер.

Також Вернидуб заявив, що не проти очолити "Шахтар" Солігорськ.

Я не працюю з червня, багато куди їздив. У мене було дуже багато пропозицій. Чому ні? Якби вам запропонували взяти нормальну команду, з базою, умовами для тренувань, то чому ні? Це нормальна ситуація.



Кожен подумає, проаналізує і зробить свій висновок. Це може бути Білорусь, Литва, Латвія, Казахстан. Єдине, що я знаю – з Росії точно не прийму. Хіба що коли у нас щось зміниться, тоді можна буде про щось говорити. Дай Боже, щоб щось змінилося,

– додав фахівець.

Після 26 турів у чемпіонаті Білорусі "Шахтар" утримує третю позицію. За чотири тури до завершення першості "Шахтар" зберігає математичні шанси стати чемпіоном Білорусі.

На чолі "Зорі" Вернидуб провів 9 років. З луганцями 53-річному фахівцю вдалося дійти до фіналу Кубка України у 2016 році. Також у сезоні 2016/17 "Зоря" з Вернидубом стала бронзовим призером чемпіонату України.