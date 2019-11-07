Вернидуб офіційно очолив "Шахтар" Солігорськ

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Юрій Вернидуб – новий тренер ФК Шахтар Солігорськ
Юрій Вернидуб / twitter.com/fcshakhterby

Український фахівець Юрій Вернидуб відновив тренерську діяльність. Екстренер луганської "Зорі" офіційно очолив "Шахтар" Солігорськ.

Сьогодні Вернидуба представили як головного тренера команди. Його помічниками будуть Валерій Михайленко, Олександр Ногін і Ігор Фокін, інформує сайт білорусів.

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У зв'язку з процедурою отримання дозволу на роботу в Білорусі Юрій Вернидуб не може бути заявлений на матч найближчого туру вищої ліги.

Виконувати обов'язки головного тренера в матчі зі "Славією" буде Сергій Никифоренко. Наразі "Шахтар" посідає третє місце в чемпіонаті Білорусі.

Коротка біографія Вернидуба

Юрій Вернидуб народився 22 січня 1966 року в Житомирі (Україна). Дебютував у професійному футболі в другій лізі СРСР – в житомирському "Спартаку" у 1983 році. Грав за такі команди як "Колос" (Нікополь, СРСР, Д2), "Прикарпаття" (СРСР, Д3), "Металург" (Запоріжжя, СРСР, Д2 і Д1 / Україна, Д1), "Кемінцер" (Німеччина, Д2), "Торпедо" (Запоріжжя, Україна, Д1). Завершив ігрову кар'єру Юрій Миколайович в "Зеніті" (Росія, Д1), з яким вдалося виграти Кубок Росії 1998/99.

У 2001 році Юрій Вернидуб почав свій тренерський шлях в штабі Мирона Маркевича в запорізькому "Металурзі". Самостійно став працювати в "Зорі" у 2011-му.

На посаді головного тренера луганської команди Юрій Миколайович виходив у фінал Кубка України (2015/16), ставав бронзовим призером української прем'єр-ліги (2016/17), двічі брав участь в груповому етапі Ліги Європи УЄФА (2016/17, 2017/18).

Юрій Вернидуб був двічі визнаний тренером року в Україні (2016, 2018).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт
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