Вернидуб офіційно очолив "Шахтар" Солігорськ
Український фахівець Юрій Вернидуб відновив тренерську діяльність. Екстренер луганської "Зорі" офіційно очолив "Шахтар" Солігорськ.
Сьогодні Вернидуба представили як головного тренера команди. Його помічниками будуть Валерій Михайленко, Олександр Ногін і Ігор Фокін, інформує сайт білорусів.
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У зв'язку з процедурою отримання дозволу на роботу в Білорусі Юрій Вернидуб не може бути заявлений на матч найближчого туру вищої ліги.
Виконувати обов'язки головного тренера в матчі зі "Славією" буде Сергій Никифоренко. Наразі "Шахтар" посідає третє місце в чемпіонаті Білорусі.
Коротка біографія Вернидуба
Юрій Вернидуб народився 22 січня 1966 року в Житомирі (Україна). Дебютував у професійному футболі в другій лізі СРСР – в житомирському "Спартаку" у 1983 році. Грав за такі команди як "Колос" (Нікополь, СРСР, Д2), "Прикарпаття" (СРСР, Д3), "Металург" (Запоріжжя, СРСР, Д2 і Д1 / Україна, Д1), "Кемінцер" (Німеччина, Д2), "Торпедо" (Запоріжжя, Україна, Д1). Завершив ігрову кар'єру Юрій Миколайович в "Зеніті" (Росія, Д1), з яким вдалося виграти Кубок Росії 1998/99.
У 2001 році Юрій Вернидуб почав свій тренерський шлях в штабі Мирона Маркевича в запорізькому "Металурзі". Самостійно став працювати в "Зорі" у 2011-му.
На посаді головного тренера луганської команди Юрій Миколайович виходив у фінал Кубка України (2015/16), ставав бронзовим призером української прем'єр-ліги (2016/17), двічі брав участь в груповому етапі Ліги Європи УЄФА (2016/17, 2017/18).
Юрій Вернидуб був двічі визнаний тренером року в Україні (2016, 2018).