Вернидуб прокоментував інформацію про свою відставку
Наставник луганської "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував інформацію про можливу відставку після невдачі своєї команди в Кубку України.
Юрій Вернидуб не прийшов на післяматчеву прес-конференцію після поразки команди у півфіналі Кубка України "Інгульцю".
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Після цього сайт уболівальників луганського клубу повідомив, що фахівець покине "Зорю" до кінця цього тижня. Остаточне рішення начебто мало бути прийнято після розмови президента "Зорі" Євгена Геллера з Вернидубом.
Згодом з'явилася інформація, що керівництво клубу не прийняло відставку наставника.
Водночас Вернидуб спростовує інформацію про відставку.
Звичайно, не відійшов ще від цього матчу з "Інгульцем", не хочеться говорити. Відставка? Ні, таких розмов не було. Без падінь не буває злетів. Життя триває, і ми продовжуємо працювати,
– цитує Вернидуба Sport Arena.
Варто додати, що Юрій Вернидуб вже цього сезону подавав у відставку. Це сталося після поразки німецькому "РБ Лейпциг" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи в серпні 2018 року. Але тоді керівництво "Зорі" теж її не прийняло. При цьому що лише в липні 2018 року Вернидуб підписав нову угоду з клубом на два роки.
"Зоря" займає п’яте місце в чемпіонаті України. Воно поки не гарантує місце у єврокубках на наступний сезон.
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