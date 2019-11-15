Вернидуб провів перше тренування в "Шахтарі": фото

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Юрій Вернидуб / fcshakhter.by

15 листопада після довгих вихідних команда "Шахтар" (Солігорськ) зібралася на учбово-тренувальній базі і провела перше тренування під керівництвом нового наставника.

Новий тренерський штаб під керівництвом Юрія Вернидуба вперше попрацював з гравцями на тренуванні, інформує офіційний сайт білоруського клубу.

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Футболісти розпочали день з півгодинного заняття в тренажерному залі, а потім вийшли на поле, де відпрацювали ще близько години у високому темпі. Бігову роботу доповнили кілька вправ, які були спрямовані на ознайомлення з вимогами тренерського штабу Юрія Вернидуба щодо організації гри.


Перше тренування Юрія Вернидуба в солігорському "Шахтарі" / Фото: fcshakhter.by

Вернидуб очолював "Зорю" з осені 2011 року. В кінці травня 2019 року він залишив луганський клуб, а його місце зайняв Віктор Скрипник. Під керівництвом Вернидуба "Зоря" вперше в історії виграла бронзові медалі чемпіонату України (в сезоні 2016/17), а протягом останніх п'яти сезонів луганчани стабільно фінішували у верхній п'ятірці, завдяки чому брали участь в Лізі Європи.

"Шахтар" Солігорськ після 27 турів займає третє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 59 очок. Відставання від лідера чемпіонату Білорусі "Динамо-Брест" становить 9 очок за три тури до закінчення чемпіонату.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Шахтар
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