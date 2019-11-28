Вернувся б на декілька годин до батька, щоб показати медаль Олімпіади, – щемлива заява Усика

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Олександр Усик / boxingscene.com

Олександр Усик поміркував, що б він зробив з гіпотетичною можливістю повернутися у часі. Український боксер заявив, що повернувся б до покійного батька, щоб показати золоту медаль, яку він виграв на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

В інтерв'ю Артуру Мхітаряну Усик зізнався, що часто думає про таку можливість і використав її тільки, щоб зустрітися з батьком.

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Я часто думаю про таку суперможливість. Я б вернувся рівно на декілька годин до батька, коли мама мені зателефонувала й сказала, що його вже нема. Я б повернувся на декілька годин раніше, щоб показати йому медаль, яку я не встиг йому показати після Олімпійських ігор. Просто обійняти його й сказати дякую. Для іншого я б не використовував цю можливість,
– резюмував український боксер.

Відео інтерв'ю Усика

Батька Усика було звати Олександр. Боксер розповідав, що приїхав після Олімпіади-2012 14 вересня, а 16-го числа його мати у телефонному режимі повідомила, що батька немає.


Олександр Анатолійович і Надія Петрівна Усики / фото: ua.tribuna.com

За словами боксера, на той момент він був в Одесі. Разом з Василем Ломаченком він поїхав на похорон.

В інтерв'ю Усик не раз розповідав, що йому не вистачає батька. Боксер описує свого батька суворим і зазначає, що це вплинуло на його розвиток.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик
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