Верняєв і Ваврінська завоювали 3 золота на турнірі в Швейцарії

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Олег Верняєв
Олег Верняєв / НОК України

Українські гімнасти здобули три золоті та одну бронзову медаль на "Меморіалі Артуро Грандера", який пройшов в Швейцарії.

Олег Верняєв в Швейцарії став першим в багатоборстві (57,800 бала), а також виграв вправи на брусах (14,850 бала). Українець обидва рази залишив позаду представника Росії Артура Далалояна і швейцарця Пабло Бреггера.

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Варврінська на "Меморіалі Артуро Грандера" стала найкращою у вільних вправах (12,700 бала) і завоювала бронзу в багатоборстві (40,000 бала).

На початку жовтня Ваврінська зайняла 15 місце на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики і отримала ліцензію на Олімпіаду 2020 року.

Верняєв завоював бронзову медаль чемпіонату світу в індивідуальному багатоборстві та також отримав право виступити на Олімпійських іграх-2020.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Олег Верняєв Спортивна гімнастика
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