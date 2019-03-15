Верняєв пропустить чемпіонат Європи: хто представлятиме Україну зі спортивної гімнастики

Олег Верняєв, який є лідером збірної України, не потрапив у заявку команди на континентальну першість. Він пропустить другий чемпіонат Європи поспіль.

Найсильніший український гімнаст Олег Верняєв не встиг відновитися до турніру після двох операцій на ногах, які пройшли взимку, тому вже вдруге пропустить чемпіонат Європи, про це повідомив Xsport.

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Відтак чоловічу частину представлятимуть бронзовий призер Олімпіади Ігор Радівілов, учасники Ігор Петро Пахнюк і Владислав Грико. А також Юденков, Василенко і Гриневич.



Бронзовий призер Олімпіади Ігор Радівілов

Серед жінок місце у національній команді отримала 16-річна Анастасія Бачинська, яка здобула дві медалі на юнацьких Олімпійських іграх у 2018 році.



Анастасія Бачинська

Також в заявку потрапили Діана Варинська, Валерія Осипова і Ангеліна Радівілова. Чемпіонат Європи ж пройде в Польщі з 10 до 14 квітня.