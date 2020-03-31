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Верняєв став найкращим спортсменом місяця в Україні і знову зрівнявся з Харлан

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Олег Верняєв / Getty Images

За підсумками березня найкращим спортсменом місяця в Україні визнано олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України (НОК). Його наставник Геннадій Сартинський став найкращим тренером місяця відповідно.

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На початку місяця Верняєв завоював срібло на етапі Кубка світу з багатоборства, який проходив в Мілуокі, США. Цей турнір був першим з чотирьох в серії, де для збірної можна завоювати додаткову ліцензію на Олімпійські ігри.

Для Верняева ця нагорода стала вже 12-ю в кар'єрі. Таким чином, гімнаст зрівнявся з шаблісткою Ольгою Харлан, в активі якої також 12 визнань найкращої спортсменки місяця в Україні.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спортивна гімнастика Олег Верняєв Новини Спорту Спорт
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