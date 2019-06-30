Верняєв та 15-річна Бачинська виграли по золоту Європейських ігор

Медальний залік збірної України на Європейських іграх-2019 поповнився ще трьома медалями. Золото до скарбнички "синьо-жовтих" додав Олег Верняєв та Анастасія Бачинська.

Олег Верняєв продемонстрував результат 15,333 бала у вправах на брусах. Другим став кіпріот Маріос Георгіу, якого Верняєв випередив майже на половину балу. Третім став Ферхат Арікан.

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15-річна українська гімнастка Анастасія Бачинська сенсаційно виборола золото у вільних вправах. Вона випередила Анету Холасову з Чехії та шведку Джессіку Кастлес.

Українка Олена Старікова здобула срібло Європейських ігор-2019 у гіті на 500 м. Срібний час українки – 33,389.