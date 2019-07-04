Верняєв встановив рекорд за кількістю визнань найкращий спортсмен місяця

Гімнаст Олег Верняєв визнаний найкращим спортсменом у червні за версією НОК України. Верняєв єдиний з українців, хто тричі підіймався на подіум II Європейських ігор у Мінську.

У НОК повідомляють, що вибір найкращого спортсмена червня був дуже непростим. Однак саме той факт, що Верняєв єдиний з наших спортсменів тричі підіймався на п'єдестал пошани став вирішальним у прийнятті рішення.

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Наставника Верняєва Геннадія Сартинського названо найкращим тренером першого літнього місяця в Україні відповідно.

На ІІ Європейських іграх Олег Верняєв вчергове продемонстрував високу майстерність і справжній спортивний характер. Олімпійський чемпіон зміг здобути медаль найвищого ґатунку у змаганнях на паралельних брусах й виборов дві срібні нагороди у багатоборстві та вправах на коні.

Для досвідченого гімнаста це вже одинадцяте високе визнання НОК, що є рекордом серед усіх українських спортсменів.

Слідом за Верняєвим за кількістю цих нагород йде титулована Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан, на рахунку якої 10 високих визнань найкращої спортсменки місяця.

ІІ Європейські ігри в Мінську завершилися 30-го червня. Наші атлети посіли третє командне місце, здобувши 51 медаль, 16 з яких золоті.