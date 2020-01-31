Вертоліт Браянта не володів необхідним сертифікатом на здійснення польотів у складних умовах
Вертоліт баскетболіста Кобі Браянта не володів необхідним сертифікатом на здійснення польотів у складних візуальних умовах. Вертоліт, на борту якого був баскетболіст та ще 8 осіб, розбився 26 січня.
The New York times повідомляє, що компанія Island Express Helicopters, яка володіла повітряним судном, не мала необхідних сертифікатів на здійснення польотів в складних візуальних умовах.
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Компанія Island Express Helicopters володіла сертифікацією Федерального управління цивільної авіації (FAA), що дозволяє пілотам керувати транспортним засобом за так званими правилами візуальних польотів (ПВП).
Відповідно до умов ПВП видимість не повинна бути менше як три милі (4,8 кілометра), межа хмар – не нижче 1000 футів (понад 300 метрів) над землею.
Як зазначає пілот і колишній менеджер компанії з питань безпеки Курт Дітц, компанія не мала сертифікації для здійснення "польотів за приладами" (ППП).
Повідомляється, що встановлене на борту вертольота обладнання відповідало вимогам FAA для польоту "за приладами". Також у пілота Ари Зобаяна був необхідний сертифікат на здійснення подібних польотів.
Однак через обмеження, встановлені FAA, вертоліт повинен був летіти тільки в умовах достатньої видимості.
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За інформацією ЗМІ, у час, коли Браянт здійснював політ, над Лос-Анжелесом повис сильний ранковий туман – в аеропортах були затримані декілька рейсів. За даними NY Post і TMZ, у цей період через метеоумови не літали навіть поліцейські вертольоти.
З розмови пілота вертольоту Браянта та диспетчера стало зрозуміло, що політ здійснювався за особливих візуальних правил (ПВП).
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.