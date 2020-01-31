Вертоліт Браянта не володів необхідним сертифікатом на здійснення польотів у складних умовах

Вертоліт баскетболіста Кобі Браянта не володів необхідним сертифікатом на здійснення польотів у складних візуальних умовах. Вертоліт, на борту якого був баскетболіст та ще 8 осіб, розбився 26 січня.

The New York times повідомляє, що компанія Island Express Helicopters, яка володіла повітряним судном, не мала необхідних сертифікатів на здійснення польотів в складних візуальних умовах.

До теми: Дружина Браянта вперше прокоментувала загибель чоловіка і доньки: Їх забрали у нас занадто рано

Компанія Island Express Helicopters володіла сертифікацією Федерального управління цивільної авіації (FAA), що дозволяє пілотам керувати транспортним засобом за так званими правилами візуальних польотів (ПВП).

Відповідно до умов ПВП видимість не повинна бути менше як три милі (4,8 кілометра), межа хмар – не нижче 1000 футів (понад 300 метрів) над землею.

Як зазначає пілот і колишній менеджер компанії з питань безпеки Курт Дітц, компанія не мала сертифікації для здійснення "польотів за приладами" (ППП).

Повідомляється, що встановлене на борту вертольота обладнання відповідало вимогам FAA для польоту "за приладами". Також у пілота Ари Зобаяна був необхідний сертифікат на здійснення подібних польотів.

Однак через обмеження, встановлені FAA, вертоліт повинен був летіти тільки в умовах достатньої видимості.

Варте уваги: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

За інформацією ЗМІ, у час, коли Браянт здійснював політ, над Лос-Анжелесом повис сильний ранковий туман – в аеропортах були затримані декілька рейсів. За даними NY Post і TMZ, у цей період через метеоумови не літали навіть поліцейські вертольоти.

З розмови пілота вертольоту Браянта та диспетчера стало зрозуміло, що політ здійснювався за особливих візуальних правил (ПВП).

Що відомо про смерть Кобі Браянта