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Вертоліт Браянта не володів необхідним сертифікатом на здійснення польотів у складних умовах

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Вертоліт Браянта Sikorsky S-76 / thedailybeast.com

Вертоліт баскетболіста Кобі Браянта не володів необхідним сертифікатом на здійснення польотів у складних візуальних умовах. Вертоліт, на борту якого був баскетболіст та ще 8 осіб, розбився 26 січня.

The New York times повідомляє, що компанія Island Express Helicopters, яка володіла повітряним судном, не мала необхідних сертифікатів на здійснення польотів в складних візуальних умовах.

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Компанія Island Express Helicopters володіла сертифікацією Федерального управління цивільної авіації (FAA), що дозволяє пілотам керувати транспортним засобом за так званими правилами візуальних польотів (ПВП).

Відповідно до умов ПВП видимість не повинна бути менше як три милі (4,8 кілометра), межа хмар – не нижче 1000 футів (понад 300 метрів) над землею.

Як зазначає пілот і колишній менеджер компанії з питань безпеки Курт Дітц, компанія не мала сертифікації для здійснення "польотів за приладами" (ППП).

Повідомляється, що встановлене на борту вертольота обладнання відповідало вимогам FAA для польоту "за приладами". Також у пілота Ари Зобаяна був необхідний сертифікат на здійснення подібних польотів.

Однак через обмеження, встановлені FAA, вертоліт повинен був летіти тільки в умовах достатньої видимості.

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За інформацією ЗМІ, у час, коли Браянт здійснював політ, над Лос-Анжелесом повис сильний ранковий туман – в аеропортах були затримані декілька рейсів. За даними NY Post і TMZ, у цей період через метеоумови не літали навіть поліцейські вертольоти.

З розмови пілота вертольоту Браянта та диспетчера стало зрозуміло, що політ здійснювався за особливих візуальних правил (ПВП).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Загинув Кобі Браянт
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