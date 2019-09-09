Весь світ захоче це побачити: промоутер розповів, з ким може битися Ломаченко

Відомий британський промоутер Едді Хірн заявив, що його клієнт Девін Хейні наступний бій може провести проти Василя Ломаченка. Для цього Хейні повинен 13 вересня перемогти росіянина Заура Абдуллаєва.

Ломаченко хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Однак для цього йому треба пояс IBF, яким володіє Річард Коммі. Наприкінці року Коммі проведе захист проти Теофімо Лопеса. Тільки після цього Ломаченко та переможець бою Коммі – Лопес зможуть зустрітися.

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Отримати бій за пояс IBF українець зможе навесні. Тому, щоб не тримати себе у формі Ломаченко може провести проміжний бій. За словами Едді Хірна, саме Девін Хейні має всі шанси стати суперником Ломаченка.

На наступному тижні, сподіваюся, Хейні переможе Абдуллаєва. Тоді він стане обов'язковим для Ломаченка. Ломаченко чекає переможця бою за пояс IBF, який відбудеться в листопаді. Так що Ломаченко битиметься з ним у березні, квітні або травні. Він хоче знову битися у цьому році.



Якщо Хейні переможе на наступному тижні, ми будемо називати ім'я Ломаченка, щоб влаштувати цей бій до кінця року. Весь світ захоче це побачити. Так що, сподіваюся, Арум і Ломаченко приймуть цей виклик,

– сказав Хірн.

Водночас промоутер Василя Боб Арум називає наступним суперником українського боксера австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.

Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбела рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.