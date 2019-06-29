Весела і приваблива: які фото постить в Instagram українська бігунка Анна Рижикова
Українська легкоатлетка, яка спеціалізується у бігу з бар'єрами, активно веде свій Instagram.
Там спортсменка постить фото та відео з тренувань, змагань та відпочинку.
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На фото з відпочинку особливо помітна приваблива та підтягнута фігура спортсменки. До слова, світлини легкоатлетки відзначаються тим, що на них вона майже завжди усміхнена.
З останніх пермог Рижикової – бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".
Джерело: 24 канал
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