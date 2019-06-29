Весела і приваблива: які фото постить в Instagram українська бігунка Анна Рижикова

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Анна Рижикова
Анна Рижикова / instagram.com

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується у бігу з бар'єрами, активно веде свій Instagram.

Там спортсменка постить фото та відео з тренувань, змагань та відпочинку.

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На фото з відпочинку особливо помітна приваблива та підтягнута фігура спортсменки. До слова, світлини легкоатлетки відзначаються тим, що на них вона майже завжди усміхнена.

З останніх пермог Рижикової – бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чому шлях до успіху настільки важкий? Доводиться проходити через тисячі поразок, терпіти біль, травми і розчарування заради одного яскравого моменту! Але кожен раз, коли стоїш на п'єдесталі і тобі на шию вішають медаль під звуки національного гімну , розумієш- воно того варте! ———————————————————- Why is the road to success so hard? We have to live through thousands of defeats, endure pain, injuries and frustration for the sake of one happy moment! But every time you stand on a podium and someone hang a medal around your neck to the sounds of the national anthem , you understand , it was worth it! ——————————————————— #nextstop #minsk #roadtosuccess #motivation #teamukraine #runnerworld #hurd #nikewoman #achivement #lovemyjob #excitement #400m #400mh #training #nopainnogain #runningterritory #nike #athleticslife #fitgirl #runner #instarun #runmotivation #bebetter #abs #runningismylife

Допис, поширений Anna Ryzhykova (Yaroshchuk) (@anna_ryzhykova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трохи сумно прощатися з цим чудовим місцем сподіваюся, ще повернуся! Яке фото Вам більше подобається 1, 2 чи 3? _____________________________________________ It’s so sad to say goodbye to this wonderful place! hope to come here again! Which photo do you prefer 1, 2 or 3? _____________________________________________ #vitaminsea #sunshinetherapy #oceanbreeze #hiddenbeach #blueocean #timetosaygoodbye #lovetheplanet #missit #portugal #algarve #portimao #cavebeach #cave #legs #smile #trip #adventures #suddenly #traveler #travelgoals #instaday #motivation #run #fitgirls #trainingcamp #colorful

Допис, поширений Anna Ryzhykova (Yaroshchuk) (@anna_ryzhykova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магія - вірити в себе! Якщо ви можете уявити щось- ви можете зробити це! А якщо ви зробити це, ви підкорите будь-яку вершину! . . The Magic is to believing in yourself! If you can dream it-you can do it! And if you can do that, you can make anything happen! . . #motivation #trainingcamp #training #trackandfield #400mh #hurdles #trackandfield #power #workout #pv__training #pv__team #nike #niketraining #sky #sunshine #instarunners #sunday #oceanlife #weekendvibes #paradise #colorful #world #portugal #sunnyday #onlygoodvibes #spring #smile #trainingcamp #runninggirl #onlyfitgirls #runnerslife #runnersworld

Допис, поширений Anna Ryzhykova (Yaroshchuk) (@anna_ryzhykova)

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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