Вест Хем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

109 Читать новость на русском
Вест Хем – Манчестер Юнайтед онлайн-трансляція
Вест Хем – Манчестер Юнайтед онлайн-трансляція / Фото з відкритих джерел

22 вересня на стадіоні "Олімпійський" в матчі шостого туру АПЛ "Вест Хем Юнайтед" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед". Онлайн-трансляція – на Спорт24.

У суперників рівна кількість очок, але за рахунок різниці забитих і пропущених команда Сульшера випереджає команду Пелегріні. Серед тижня манкуніанці провели досить складну гру в Лізі Європи з "Астаною". Той поєдинок вони ледве виграли з рахунком 1:0.

Читайте також: "Вест Хем" Ярмоленка приймає МЮ: прогноз на гол українця та переможця матчу

Вест Хем – Манчестер Юнайтед онлайн-трансляція

Трансляція цього та інших матчів чемпіонатів Англії, Іспанії, Німеччини і Франції доступна, якщо ви є користувачем сервісу MEGOGO і у вас є підписка на пакети "Оптимальний" або "Максимальний".

При цьому ви можете оформити підписку, зареєструвавшись на MEGOGO відразу через плеєр. Перший місяць підписки на пакет "Оптимальний" буде коштувати всього одну гривню, далі – 97 грн на місяць.

blog_ava
У лісосмузі під Варшавою знайшли тіло українця: чоловік зник ще в липні
сьогодні
3556
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Вест Хем Манчестер Юнайтед
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
сьогодні 12:28 "Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
557
"Інтер" обіграв "червоних дияволів" у міланському дербі та повернув перше місце у Серії А: відео
сьогодні 11:04 "Інтер" обіграв "червоних дияволів" у міланському дербі та повернув перше місце у Серії А: відео
389
"Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши гол на 63 секунді: відео
сьогодні 08:17 "Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши гол на 63 секунді: відео
2239
Син Коломойського зіграв офіційний матч за "Дніпро", сам олігарх був на грі: фото
21 вересня 17:59 Син Коломойського зіграв офіційний матч за "Дніпро", сам олігарх був на грі: фото
1915
"Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
21 вересня 16:11 "Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
179
Новини
Більше новин
Залиште відгук