Вест Хем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

22 вересня на стадіоні "Олімпійський" в матчі шостого туру АПЛ "Вест Хем Юнайтед" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед". Онлайн-трансляція – на Спорт24.

У суперників рівна кількість очок, але за рахунок різниці забитих і пропущених команда Сульшера випереджає команду Пелегріні. Серед тижня манкуніанці провели досить складну гру в Лізі Європи з "Астаною". Той поєдинок вони ледве виграли з рахунком 1:0.

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Вест Хем – Манчестер Юнайтед онлайн-трансляція

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