Арсенал – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

"Вест Хем" Андрія Ярмоленка 7 березня зустрінеться з "Арсеналом" у чемпіонаті Англії. Переглянути поєдинок можна онлайн на сайті Спорт24.

Матч "Арсенал" – "Вест Хем" в Україні покаже канал Setanta Sport. Дивитися його можна лише онлайн на OTT-платформах.

Початок поєдинку 29 туру чемпіонату Англії між лондонськими клубами о 17:00.

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Трансляція матчу "Челсі" – "Арсенал" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

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Онлайн-трансляція матчу Арсенал – Вест Хем

Обидва клуби проводять невдалий сезон. "Каноніри" за 27 турів набрали всього 37 очок та ділять 10-у сходинку з "Евертоном".

Натомість "молотобійці" після 28 матчів посідають 16-е місце. Від останньої команди в турнірній таблиці "Вест Хем" відділяє всього 6 очок.

Огляд матчу "Арсенал" – "Вест Хем" читайте на сайті Спорт24.