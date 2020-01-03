"Вест Хем" хоче підписати забивного гравця на позицію Ярмоленка

Хавбек "Інтера" Габріел Барбоза може продовжити кар'єру в англійському "Вест Хемі".

За інформацією журналіста La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіри, "молотобійці" претендують на 23-річного бразильця, який належить італійському "Інтеру".

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Конкурентом "Вест Хема" може стати "Фламенго", де хлопець добре себе проявляє в оренді.

"Інтер" планує виручити за Барбозу близько 22 мільйонів євро. У минулому сезоні чемпіонату Бразилії Габігол зіграв за "Фламенго" в 29 матчах і забив 25 голів.

Габігол, зазначимо, може зіграти на позиції нападника і правого вінгера, де грає Андрій Ярмоленко. Українець на даний момент травмований.