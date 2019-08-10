Вест Хем – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Вест Хем – Ман Сіті: де дивитися онлайн Чемпіонат Англії – 10.08.2019
Вест Хем – Манчестер Сіті дивитися онлайн

У першому турі АПЛ "Вест Хем" прийматиме "Манчестер Сіті". Це буде матч, де один проти одного можуть зіграти два українці – "молотобійник" Ярмоленко проти "містянина" Зінченка. Переглянути матч в прямому ефірі можна і в Україні.

До слова: Вест Хем – Манчестер Сіті: букмекери назвали фаворита українського дербі в чемпіонаті Англії

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ) і "Бриз" (Одеса).

Канал Setanta Sports буде доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv і YOUTV.

Читайте також: Де дивитися канал Setanta Sport в Україні

Матч "Вест Хем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 10 серпня. Початок о 14:30.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті Вест Хем
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