Ярмоленко забив у ворота "Манчестер Юнайтед": відео

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Вест Хем - Манчестер Юнайтед: огляд і рахунок матчу 22.09.2019 - АПЛ
Вест Хем – Манчестер Юнайтед: результат матчу та відео голів / twitter.com/premierleague

Український футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі з "Манчестер Юнайтед". Ярмоленко забив під завісу першого тайму.

Вест Хем – Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Ярмоленко, 44

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Ярмоленко отримав приховану передачу, зупинив її у штрафному МЮ й точно пробив у кут – 1:0.

Відео голу Ярмоленка

 

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Вест Хем Манчестер Юнайтед Андрій Ярмоленко
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