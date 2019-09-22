Ярмоленко забив у ворота "Манчестер Юнайтед": відео
Український футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі з "Манчестер Юнайтед". Ярмоленко забив під завісу першого тайму.
Вест Хем – Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Ярмоленко, 44
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Ярмоленко отримав приховану передачу, зупинив її у штрафному МЮ й точно пробив у кут – 1:0.
Відео голу Ярмоленка
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