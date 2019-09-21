"Вест Хем" Ярмоленка приймає МЮ: прогноз на гол українця та переможця матчу

У неділю, 22 вересня, "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка прийме "Манчестер Юнайтед". Букмекери оцінили шанси на перемогу команд у цьому протистоянні.

Вест Хем – Манчестер Юнайтед. Анонс та прогноз

Англійська прем'єр-ліга – чемпіонат доволі непередбачуваний. Команди-аутсайдери можуть в будь-який момент перемогти чемпіона. Або ж пропустити від нього вісім голів, п'ять з яких до 17-ї хвилини, як це сталося у матчі іншої команди з Манчестера – "МанСіті" у грі проти "Вотфорда". Але "Вест Хем", все-таки, не "Вотфорд", хоча команда і пропустила у першому матчі проти "Манчестер Сіті" п'ять голів. Тепер настала черга приймати "Манчестер Юнайтед".

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Матч буде важкий для обох команд. МЮ напередодні зіграв у Лізі Європи проти "Астани". І заледве переміг 1:0. Так, "червоні дияволи" зіграли не основним складом. Та й англійським командам не привикати грати через два дні на третій. Та "Вест Хем" у цей час мав можливість готуватися до цього матчу. Тож команда Пеллегріні може й здивувати на власному полі гостей.

Також не варто забувати, що МЮ у цій грі не допоможуть Погба, Марсіаль та Байї. Натомість за "молотобійців" через травми не зіграють Антоні та Лансіні, а Масуаку відбуватиме дискваліфікацію.

Матч "Вест Хем" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок зустрічі о 16:00. Онлайн-трансляція цього матчу – на сайті Спорт24.

Що говорять букмекери

Експерти схиляються до думки, що шансів на перемогу більше в "Манчестер Юнайтед". Так, в 1xbet на перемогу гостей коефіцієнт 2,29. На те, що переможе "Вест Хем" вони приймають з коефіцієнтом 3,19. Нічия у матчі – 3,7.

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В PariMatch коефіцієнт на перемогу "Вест Хема" складає 3,15. Перемога МЮ оцінена в 2,30. Нічия – 3,55.

Щодо Favorit, то їх експерти прогнозують перемогу господарів в 3,25. На перемогу манкуніанців – 2,22. Нічия – 3,55.

А чи заб'є Ярмоленко?

Матч проти "Манчестер Юнайтед" має бути особливим для українця Андрія Ярмоленка. Минулого сезону він забив у ворота МЮ, але згодом цей гол переписали на Лінделофа (як автогол). Тож Ярмоленко прагнутиме цього разу забити сам і знову принести перемогу "Вест Хему" (тоді команда перемогла 3:1).

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Щодо його голу у цьому матчі, то Favorit виставив коефіцієнт 3,50 на це. В 1xbet коефіцієнт на гол Ярмоленка 3,60. Натомість в PariMath ймовірність голу українця – аж 4,50.